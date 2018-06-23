Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чеченской республики
О присвоении футболисту такого звания написал в своем Телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также сообщил, что вручил Салаху копию указа и нагрудный значок на торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта.
Напомним, у египтян в Чечне тренировочная база для подготовки к матчам чемпионата мира. Рамзан Кадыров выразил надежду, что египетская команда проведет товарищеский матч с чеченским клубом «Ахмат.
Комментарии10
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pyco_mypucmo 23 июня 2018 | 11:40
Ну вот Дыров уже и гражданством российским фарцует.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 23 июня 2018 | 12:02
pyco_mypucmo: Мало того, он , пятая колонна и террорист, специально и показательно пользуется каналом связи всех мировых террористов-Телеграмом. Где СК РФ с Бастрыкиным, где Чайка с Прокуратурой-почему не возбуждают дела? Ведь это , как минимум, подрыв государственным чиновником устоев государства!
sproter 23 июня 2018 | 11:51
Скоро почетных граждан будет больше, чем граждан.
lenin3 23 июня 2018 | 11:58
sproter: дык,поэтому и пенсионный возраст поднимают:надо же льготы платить всяким депардье,монсонам и джонсам с салахами.За бесплатно им гражданство с почетностью нафиг не нужно...
vvpv 23 июня 2018 | 12:04
А чего почетный гражданин Чечни играет в Англии, которая гадит. Срочно перевести его в Ахмат, а то непорядок.
fotinia00 23 июня 2018 | 12:08
Квартиру ещё не подарили почетному?
hz6691 23 июня 2018 | 12:30
Самое время! Квартира Депардье наверное освободилась.
kovb 23 июня 2018 | 12:35
А если б Египет выиграл? )
prusol 23 июня 2018 | 12:36
Как много сегодня "почётных граждан" этого региона?
kochar 23 июня 2018 | 12:41
А пусть хоть всю команду в почётные записывает,но чтобы паспорта не раздавал.
Были у нас такое хитрюги и теперь и следа нет ,с подарками и смылись.