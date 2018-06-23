Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чеченской республики

О присвоении футболисту такого звания написал в своем Телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также сообщил, что вручил Салаху копию указа и нагрудный значок на торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта.

Напомним, у египтян в Чечне тренировочная база для подготовки к матчам чемпионата мира. Рамзан Кадыров выразил надежду, что египетская команда проведет товарищеский матч с чеченским клубом «Ахмат.