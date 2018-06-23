Глава отдела коммуникаций компании Нетфликс Джонанат Фридланд ушел в отставку из-за расистских высказываний
Об этом пишет Голливуд Репортер. По данным издания, Фридланд на встрече с сотрудниками оскорбительно высказывался в отношении темнокожих. Об этом инциденте подчиненные сообщили руководству. Сам Фридланд заявил изданию, что сожалеет о своих высказываниях. Лидеры должны быть примером для всех остальных. К сожалению, я не соответствуют этому стандарту, так как бездумно использовал эти оскорбительные слова в разговоре со своей командой, — сказал он. Фридланд занимал пост директора по коммуникациям на протяжении шести лет.
Комментарии4
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nikvol 23 июня 2018 | 12:04
Очень похоже на СССР - высказал мнение, не совпадающее с линией партии...
sacranus 23 июня 2018 | 12:08
Вряд ли мужик матом выражался в адрес негров, пардон, свободолюбивых афроамериканцев. Сказал небось что-то вроде ленивые они, или говорят на корявом жаргоне или музыка у них трэшовая. И тут же кто-то его и подсидел. Политкорректность как оружие в карьерной борьбе.
ankir 23 июня 2018 | 12:35
sacranus: в США только в середине 60х отменили сегрегацию, а ещё называют себя цивилизаций.
mystar 23 июня 2018 | 13:17
"Мы команда, мы команда" - орали правильные американцы спеша вложить своего любимого шефа.)))))))
Свобода у них такая оригинальная когда ни сказать ни написать ничего нельзя. Вот и сходят с ума массово, берут винтовку и идут стрелять. Примерно как в фильме "С меня хватит!"