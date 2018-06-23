США еще на год продлили санкции против КНДР

Президент Трамп по-прежнему считает чрезвычайной экстраординарной угрозу, которую Северная Корея представляет для американской национальной безопасности. Об этом говорится в уведомлении Белого дома, которое направили в Конгресс. Газета Вашингтон Пост пишет, что несмотря на исторический саммит США – КНДР и оптимистичные примирительные заявления, Дональд Трамп решил пока сохранять политику кнута в отношении Ким Чен Ына. По разным оценкам. На полное ядерное разоружение Северной Кореи потребуется от двух до пятнадцати лет.