США еще на год продлили санкции против КНДР
Президент Трамп по-прежнему считает чрезвычайной экстраординарной угрозу, которую Северная Корея представляет для американской национальной безопасности. Об этом говорится в уведомлении Белого дома, которое направили в Конгресс. Газета Вашингтон Пост пишет, что несмотря на исторический саммит США – КНДР и оптимистичные примирительные заявления, Дональд Трамп решил пока сохранять политику кнута в отношении Ким Чен Ына. По разным оценкам. На полное ядерное разоружение Северной Кореи потребуется от двух до пятнадцати лет.
Комментарии11
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pyco_mypucmo 23 июня 2018 | 11:37
...от двух до пятнадцати лет.
можно проще: попросить Путина, чтобы он забрал взад свой хлам, как химоружие из Сирии.
detul 23 июня 2018 | 11:53
pyco_mypucmo: А что еще происходит в Вашей вселенной ? Путин еще не правит там у Вас миром?
nitsahon 23 июня 2018 | 11:39
Трамп еще раз подтверждает, что он полнейший dolboeb… сегодня он говорит(или делает) одно... завтра - другое(совсем противоположное)… пусть не удивляется, если к нему - в межд. отношениях - доверие будет падать и дальше...
kryimsdiiick 23 июня 2018 | 11:52
nitsahon: Трамп суров, но справедлив.
ura_russians 23 июня 2018 | 12:22
кастрюля лизнула трампу.
:))))
кастрюля, трамп про тебя никогда не узнаеь
т, так что зря стараешься.
:)))
betaferon 23 июня 2018 | 11:41
Вот это правильно...
prusol 23 июня 2018 | 11:43
Неужели даже великая встреча не смогла защитить их от санкций?
irinakingsize1 23 июня 2018 | 11:44
В официальных кругах -ТрампушкаНаш
А вот в народе давайте дадим Трампу позывной "Болт"
Вот ко всякой хитрой ж*пе у него найдется болт нужного размера. И как бы там ни гибридничали, не пукали ,жуя траву, в его сторону-он легко и непринужденно достает из широких штанин вот этот вот предмет. Ну,молодец,че!
nestor199 23 июня 2018 | 12:06
irinakingsize1: На всякий болт найдется жопа с левой резьбой.
А Трампушка наш. Победи Клинтон, весь цивилизованный мир разбирался бы с Россией, а так они разбираются с Трампом и между собой.
krs_sk 23 июня 2018 | 12:16
На полное ядерное разоружение Северной Кореи потребуется от двух до пятнадцати лет.
- Как это проконтролировать? Режим жестких санкций должен держаться лет 50 на всякий случай )
demosua 23 июня 2018 | 12:56
Ын обидится и не будет разоружаться...