Премьер-министру Канады выписали штраф за незадекларированный подарок

Местный чиновник вручил Джастину Трюдо солнцезащитные очки.

Глава правительства обязан сообщать обо всех подарках, дороже 200 долларов. На подачу документа дается месяц. Однако о двух парах очков в кожаных футлярах рассказать забыл. Презент он вместе с супругой получил в прошлом году от премьера провинции Остров принца Эдуарда. Розничная стоимость аксессуара составляет около 400 долларов. С ними его видели во время визита во Вьетнам.

В офисе Трюдо заявили, что соответствующая декларация была заполнена неправильно, поэтому канадский лидер и был признан нарушителем. В законе о конфликте интересов санкции за этот проступок составляет 100 долларов. В официальном уведомлении офиса комиссара по вопросам этики указано, что премьер-министр уже заплатил эту сумму.

Трюдо ранее подозревали в нарушении закона о конфликте интересов. Комиссия посчитала, что отдых премьера на частном острове и пользование частным вертолетом можно рассматривать как попытку повлиять на главу правительства.