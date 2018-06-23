Премьер-министру Канады выписали штраф за незадекларированный подарок
Местный чиновник вручил Джастину Трюдо солнцезащитные очки.
Глава правительства обязан сообщать обо всех подарках, дороже 200 долларов. На подачу документа дается месяц. Однако о двух парах очков в кожаных футлярах рассказать забыл. Презент он вместе с супругой получил в прошлом году от премьера провинции Остров принца Эдуарда. Розничная стоимость аксессуара составляет около 400 долларов. С ними его видели во время визита во Вьетнам.
В офисе Трюдо заявили, что соответствующая декларация была заполнена неправильно, поэтому канадский лидер и был признан нарушителем. В законе о конфликте интересов санкции за этот проступок составляет 100 долларов. В официальном уведомлении офиса комиссара по вопросам этики указано, что премьер-министр уже заплатил эту сумму.
Трюдо ранее подозревали в нарушении закона о конфликте интересов. Комиссия посчитала, что отдых премьера на частном острове и пользование частным вертолетом можно рассматривать как попытку повлиять на главу правительства.
Комментарии2
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vladimirbelarus 23 июня 2018 | 11:26
А наших премьеров за неуказанные подарки расстрелять можно было бы. И дворец подарил Фонд, и машину завод и земельный участок подарил сельсовет, а золотой браслет подарили друзья из МВД. Про корзину колбасы не забываем.
alxab 23 июня 2018 | 11:26
Медведев дочитал новость и горько расплакался. "Я понимаю если бы Айфон, - всхлипывал он, сжимая мобильник, - но очки! Очки!" Чтобы его успокоить в Али Ехпресс срочно был отправлен раширенный заказ, но премьер плакал до вечера и отказался от манной каши.