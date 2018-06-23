В Нижневартовске пройдет митинг в защиту журналистов местного телеканала

Они были уволены после публикации скандального ролика из детского сада, где дети спели песню «Дядя Вова, мы с тобой». Подробнее – Константин Мирошников.

Митинг за свободу слова организует Нижневартовское отделение КПРФ – об этом пишет интернет-издание URA.RU. Коммунисты рассчитывают привлечь к акции около тысячи человек. Поводом для этого стало увольнение двух сотрудников местного телеканала N1 Константина Щербины и Александры Териковой. В конце мая журналистка засняла и опубликовала нашумевшее видео из детского сада №68, чьи воспитанники пели песню «Дядя Вова, мы с тобой». Впрочем, работы она лишилась даже не из-за ролика, а из-за дальнейших комментариев по этому поводу для другого телеканала «Дождь». В редакции N1 поступок Териковой назвали нарушением корпоративной этики и «погоней за хайпом».

Как пишет URA.RU, инициативу местных коммунистов организовать митинг на волне скандальной истории, в городе тоже называют попыткой самопиара.

Телеведущий Константин Щербина подтвердил, что его уход связан с тем же эфиром на «Дожде», так как мужчина активно участвовал в раскручивании этой истории.