В Нижневартовске пройдет митинг в защиту журналистов местного телеканала
Они были уволены после публикации скандального ролика из детского сада, где дети спели песню «Дядя Вова, мы с тобой». Подробнее – Константин Мирошников.
Митинг за свободу слова организует Нижневартовское отделение КПРФ – об этом пишет интернет-издание URA.RU. Коммунисты рассчитывают привлечь к акции около тысячи человек. Поводом для этого стало увольнение двух сотрудников местного телеканала N1 Константина Щербины и Александры Териковой. В конце мая журналистка засняла и опубликовала нашумевшее видео из детского сада №68, чьи воспитанники пели песню «Дядя Вова, мы с тобой». Впрочем, работы она лишилась даже не из-за ролика, а из-за дальнейших комментариев по этому поводу для другого телеканала «Дождь». В редакции N1 поступок Териковой назвали нарушением корпоративной этики и «погоней за хайпом».
Как пишет URA.RU, инициативу местных коммунистов организовать митинг на волне скандальной истории, в городе тоже называют попыткой самопиара.
Телеведущий Константин Щербина подтвердил, что его уход связан с тем же эфиром на «Дожде», так как мужчина активно участвовал в раскручивании этой истории.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 23 июня 2018 | 11:13
Как обычно: какие-то уроды заставили детей петь дурацкую песню про "дядю вову", а уволили за это журналистов, рассказавших об этом мерзком происшествии.
danko1 23 июня 2018 | 11:15
Путин не только уничтожил гласность в первый срок.
Теперь за проявление гласности и за правду не только увольняют, но и уголовные дела заводят.
benny_point 23 июня 2018 | 11:40
danko1: Тебе старуха съездить следует на Усраину - там тебе покажут гласность и правду воочию. Тебя бы там давно взорвали вместе с твоим говном после первого такого комментария, так что радуйся, что живёшь в России.
trans 23 июня 2018 | 11:37
Дед Щукарь всех распределил - народ в стойла, слуги народа к кормушке, неугодных гнобить.