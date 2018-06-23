Власти Москвы предупредили об опасности посещения фан-зоны на Воробьевых горах
Власти предупредили об опасности посещения фан-зоны на Воробьевых горах. Речь идет о днях проведения особенно популярных матчей чемпионата мира по футболу.
Мэрия выразила надежду на понимание: глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников предупредил болельщиков о том, что рассчитанная на 25 тысяч человек фан-зона всех вместить не может и это чревато в лучшем случае дискомфортом или даже «опасными ситуациями». Площадку в день открытия чемпионата посетили 67 тысяч человек, уже через три дня любителей смотреть за футбольными трансляциями было вдвое больше, а в день матча сборных России и Египта – и вовсе фан-зону фестиваля болельщиков фифа пришлось закрывать на вход из-за того, что там могла возникнуть чреватая последствиями давка. По словам Черникова, пока система безопасности на столичных улицах работает без сбоев, но с значительной перегрузкой и в случае переполненности фан-зоны могут возникнуть ситуации риска для здоровья. Черников призвал всех быть максимально корректными, доброжелательными, не провоцировать конфликтных ситуаций и самим пресекать чужие провокации.
Глава столичного департамента безопасности при этом выразил надежду, что гости фестиваля и фан-зоны тем не менее «получат возможность познакомиться с традиционным русским гостеприимством».
Комментарии3
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mikhail_spb_ 23 июня 2018 | 11:11
"Эффективные хозяйственники" создали фан-зону, которую опасно посещать.
И призывают не ходить туда.
lager23 23 июня 2018 | 11:13
Хотели как лучше, получилось как всегда.... стабильность!
andy66 23 июня 2018 | 11:29
Главное, чтобы в фан-зону не начали завозить мешки с сахаром (((