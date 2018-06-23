Очередные три матча пройдут сегодня на чемпионате мира по футболу
В 15 часов начнется игра между сборными Бельгии и Туниса. Матч будет проходить в Москве на стадионе «Спартак». В 18 часов начнется матч Южная Корея – Мексика, а в 21 – Германия — Швеция.
Комментарии1
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annastar 23 июня 2018 | 11:34
Германия и Швеция выступают под псевдонимом Сербия - Швейцария ?!