Телеканал «Дождь» подал 80 исков к налоговой инспекции Москвы
Телеканал «Дождь» подал 80 исков к налоговой инспекции Москвы о признании незаконными постановлений об административных наказаниях. Как рассказала Интерфаксу гендиректор телеканала Наталья Синдеева, налоговая инспекция оштрафовала «Дождь» на два миллиона рублей. При этом претензии налоговиков касались не уплаты налогов, а нарушений в процедуре отчета о получении платежей от контрагентов. Это существенная сумма для нашего канала. Мы постараемся отстоять свою позицию в суде", — сказала Синдеева. Разбирательство пройдет в упрощенном порядке, без вызова сторон, при рассмотрении письменных документов.
Комментарии10
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danko1 23 июня 2018 | 10:47
И налоговую власть подключила к уничтожению гласности и Дождя.
ivanbel 23 июня 2018 | 10:51
Жаль, что результат известен заранее.
jurmak 23 июня 2018 | 10:52
Наивные. Даже странно как то
alexey_x 23 июня 2018 | 11:03
Брехливый телеканал ещё и с налогами махинации проворачивает...Бяда..
physik 23 июня 2018 | 11:13
alexey_x: А конкретнее претензии предъявить слабо?
Остается только лаять, услышав название "Дождь"?
benny_point 23 июня 2018 | 11:27
physik: Ты бы лучше ознакомился с их зарплатами, а потом тявкал!
benny_point 23 июня 2018 | 11:24
..это существенная сумма для нашего канала.. Ага существенная когда Ксюха Собчак имеет зарплату в 5 лямов в месяц, а Сиднеева около 15 лямов! Гыыы какие нищие дождовики у нас!
danko1 23 июня 2018 | 11:34
benny_point: Портянки хотя бы врали немного убедительнее.
Собчак там вообще не работает, а Синдеева не только зарплату не получает, но и свои деньги вкладывает, чтобы канал выжил.
И зарплата там мизерная, которую часто не платят, задерживают, т.к. денег нет.
lager23 23 июня 2018 | 11:25
Путену нужны деньги, он банкрот! Чем дальше, тем чаще он будет под любым предлогом шарить и по нашим карманам...
parasuk_ 23 июня 2018 | 11:26
Если с российского оппика снять шелуху либеральной демагогии, то то, что останется будет мерзкой, лживой и вороватой тварью