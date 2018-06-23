Телеканал «Дождь» подал 80 исков к налоговой инспекции Москвы о признании незаконными постановлений об административных наказаниях. Как рассказала Интерфаксу гендиректор телеканала Наталья Синдеева, налоговая инспекция оштрафовала «Дождь» на два миллиона рублей. При этом претензии налоговиков касались не уплаты налогов, а нарушений в процедуре отчета о получении платежей от контрагентов. Это существенная сумма для нашего канала. Мы постараемся отстоять свою позицию в суде", — сказала Синдеева. Разбирательство пройдет в упрощенном порядке, без вызова сторон, при рассмотрении письменных документов.