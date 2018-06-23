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10:33, 23 июня 2018

Премьер-министра Канады оштрафовали на сто долларов за то, что он не задекларировал солнечные очки

Премьер-министра Канады оштрафовали на сто долларов за то, что он не задекларировал солнечные очки, подаренные ему главой одной из канадских провинций. Такое решение принял наблюдательный орган по этике, — сообщает Си-би-си. Пресс-секретарь Джастина Трюдо пояснила, что он не задекларировал очки из-за административной ошибки – а точнее, неправильно заполнил форму декларации. Согласно местному законодательству, премьер обязан в течение 30 дней сообщать обо всех полученных подарках, стоимость которых превышает двести долларов.

Комментарии

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mikhail_spb_ 23 июня 2018 | 10:41


Интересно, а в России кто-нибудь осмелится оскорбить премьер-министра подарком за 200 долларов?
Не миллионов долларов, а просто долларов?

nikvol 23 июня 2018 | 10:51

mikhail_spb_: Интересно, а в России
============================
Вы бы еще про президента Андорры что-нибудь вычитали и с Россией сравнили. Почему, интересно, никому не приходит в голову мысль рассказать, как премьер какой-нибудь Дании ездит на работу на велосипеде и на этом основании выставить претензии президенту США?

dorin1987 23 июня 2018 | 10:56

nikvol: /Почему, интересно, / - Да ладно Вам, все просто же. Потому-что 86% населения РФ будет считать такого велосипедиста "лошарой", который не смог воспользоваться положением в свою пользу. Зачем же тогда вкалывать на это положение? Зачем такая ответственность, если в награду - покатушки на велике?

nikvol 23 июня 2018 | 11:28

dorin1987: Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. (С) При чем здесь 86%, просто хоть в России, хоть в Израиле, да хоть и на Украине такого "велосипедиста" грохнут на второй день. Есть номинальные страны с чисто номинальными постами премьеров, министров обороны и т.д. А есть реальные страны с реальными должностями и министра обороны того же Израиля, командующий реальной армией, ведущей реальные боевые действия, глупо сравнивать с министром обороны Австрии (например).

dorin1987 23 июня 2018 | 11:44

_: Интересно, к чему цитатка? Если хамство - наберитесь смелости, и выскажите от себя, без заимствования чужого.
Касательно "номинальности" должности - как это коррелирует с КПД и способом передвижения? Вон, царек РФ передвигается как арабский шейх, но что-то это никак не сказывается на его ымперии РФ, которая кроме войн, аннексий, скреп и православнутости, а так же вставания с колен ничего за 19 лет не показала.

asyrj 23 июня 2018 | 11:09

nikvol: д
Довольно любопытно, когда перед Андоррой
кичатся андрогины.

danko1 23 июня 2018 | 10:41

А у нас Путин 20 лет декларирует Ниву с прицепом полувековой давности и ему,одному из богатейших воров на планете, даже не стыдно за свое враньё..

serge_moro 23 июня 2018 | 10:42

danko1: Путин и его братва миллиарды не декларирует за месячные подарки от российского народа,который Путин исправно получает все 18 лет из госбюджета

seryj_wolk 23 июня 2018 | 11:27

serge_moro: А в рфии идут дискуссии о том, как бороться с коррупцией. Учитесь у Запада, священноватые рфики!

ukrodupa404 23 июня 2018 | 10:42

Не , ну нас я понимаю все Путин украл , а у них все чиновники сплошь бессеребренники ,ну там на работу на велике ,бабушек через дорогу переводят .
Ну тогда обьясните мне ватнику откуда у них вот это ?
Канада это богатая индустриально и социально развитая страна. За Канадой закрепился имидж успешно развивающейся экономики и лучшей в мире социальной политики, законы которой делают Канаду страной развитого социализма с бесплатным здравоохранением и многочисленными программами социальных страховок и дотаций буквально от всех невзгод, которые могут свалиться на плечи обычному канадцу. Однако, проходя по улицам больших городов вы неизменно встретите бездомных и просящих милостыню людей. Их очень много в Монреале, много в Торонто. Условия, в которых им приходится спать на улицах могут показаться вам не человеческими. Им тоже помогают, пожалуй, даже больше чем это делают в других странах, выдавая одежду, питание, обеспечивая благотворительным жильём на зимний период. Эта бедность — лишь видимая сторона медали, но есть ещё и скрытая, которая гораздо более глубокая и вызвана значительным расслоением общества и дисбаллансом в распределении доходов. Вот лишь некоторые факты, которые не принято называть, говоря о жизни в Канаде:

— Средний канадец живёт в долгах. Практически все люди находятся в состоянии долга, на один заработанный канадцем доллар приходится чуть больше 1.5 доллара долга.

— По данным Canadian Homelessness Research Network, в среднем, каждую ночь под открытым небом спят 30 000 канадцев, не в состоянии оплатив ночлег.

— 13.3% детей в Канаде живут в бедности (в США этот показатель превышает 20%)

— В среднем, около 15% канадцев имеют доходы, которые оцениваются как «низкие»

— Почти 900,000 канадцев получают продовольственную помощь

— Средняя продолжительность жизни бедняка в Канаде на 21 год меньше, чем у людей с хорошим достатком

j_hasan 23 июня 2018 | 10:49

ukrodupa404: Пиридурок, зачем перепечатываешь газету "Завтра"?

ukrodupa404 23 июня 2018 | 10:54

j_hasan: Иди петуха из говна лепи селюк ! Вот зачем вам в селе интернет ,ваше дело говно за свиньями убирать ! Эх рано крепостное право отменили ,свобода вас дураков только портит !)

oksana63 23 июня 2018 | 10:58

ukrodupa404: Точно знаешь, что все именно так?))

ansata 23 июня 2018 | 10:42

Зайчутка и еже с ним заплакали наверное. Вот думают идиоты))

oleg_andreevich 23 июня 2018 | 10:44

Путина посадят на 15 суток за езду на камазе без прав? Ну, раз законы у нас такие.

dyymm 23 июня 2018 | 10:45

Дикари....

curhatuy6 23 июня 2018 | 10:48

А представляете какова сумма штрафа будет у российского чиновника???:)))

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