Премьер-министра Канады оштрафовали на сто долларов за то, что он не задекларировал солнечные очки, подаренные ему главой одной из канадских провинций. Такое решение принял наблюдательный орган по этике, — сообщает Си-би-си. Пресс-секретарь Джастина Трюдо пояснила, что он не задекларировал очки из-за административной ошибки – а точнее, неправильно заполнил форму декларации. Согласно местному законодательству, премьер обязан в течение 30 дней сообщать обо всех полученных подарках, стоимость которых превышает двести долларов.