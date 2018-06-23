Около половины жителей Германии выступают за отставку канцлера Ангелы Меркель

Об этом сообщает издание «Локал» со ссылкой на результаты исследования социологов. 42% опрошенных хотят, чтобы Меркель осталась на своем посту. Еще 15% участников опроса не сумели определиться с ответом. В последнее время в коалиции ХДС/ХСС разразился кризис из-за миграционного вопроса. Глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать с Меркель из-за спора касательно беженцев. Что касается отставки, то еще осенью прошлого года Меркель заявила, что не видит причин для ухода и готова оставаться на посту канцлера еще четыре года. По ее словам, «Германии нужна стабильность».