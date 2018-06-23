Около половины жителей Германии выступают за отставку канцлера Ангелы Меркель
Об этом сообщает издание «Локал» со ссылкой на результаты исследования социологов. 42% опрошенных хотят, чтобы Меркель осталась на своем посту. Еще 15% участников опроса не сумели определиться с ответом. В последнее время в коалиции ХДС/ХСС разразился кризис из-за миграционного вопроса. Глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать с Меркель из-за спора касательно беженцев. Что касается отставки, то еще осенью прошлого года Меркель заявила, что не видит причин для ухода и готова оставаться на посту канцлера еще четыре года. По ее словам, «Германии нужна стабильность».
Комментарии17
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ansata 23 июня 2018 | 10:47
По ее словам, «Германии нужна стабильность».
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Где то я слышал эту фразу, но речь шла о другой стране. Не помню где.
ocmamok 23 июня 2018 | 10:50
ansata: не очень удобна для России эта канцлерша, это правда.
gordy 23 июня 2018 | 10:59
Засиделась бабушка, пора уже и ладушки?
jurmak 23 июня 2018 | 10:50
Побольше бы таких. И наступит тогда счастье
timwlad75 23 июня 2018 | 10:57
Около половины жителей Германии выступают за отставку канцлера Ангелы Меркель
Об этом сообщает издание «Локал» со ссылкой на результаты исследования социологов. 42% опрошенных хотят, чтобы Меркель осталась на своем посту. Еще 15% участников опроса не сумели определиться с ответом. В последнее время в коалиции ХДС/ХСС разразился кризис из-за миграционного вопроса.
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Еврейский сионистский протестантский бред бродячей собаки вся эта статистика.
Партия «Союз 90 / Зелёные» (нем. Bündnis 90/Die Grünen) затребовала от господина еврейского выблядка Зеехофера детального конкретного плана действий ,но не еврейских холуйских популистских неосуществимых лозунгов .
Die Grünen im Bundestag wollen Innenminister Horst Seehofer (CSU) zur Auskunft über den Masterplan verpflichten. In einem entsprechenden Fragenkatalog fordern sie Seehofer auf, die Details des 63-Punkte-Plans bekannt zu geben.
Так что очередной пшик у евреев .
Придётся им самим решать проблемы с сектором ГАЗА.Или сектор решит проблемы с ублюдочным Израилем.
Тоже самое относится к ублюдочной киевской власти и к ублюдочной кишиневской власти .
Так что американским холуям сами натовцы кислород перекрывают .
Читайте про Моисея на того что творил Моисей с теми кто начал молится золотому тельцу и вякать выражая недовольство .Моисей всех в лагерях смерти сгноил.
На западе по другому не мыслят.
shmuel63 23 июня 2018 | 11:08
timwlad75: Почему бы вам не поделиться свом бредом с лечащим психиатром - для уточнения вашего диагноза и назначения более эффективного лечения? Мы же не специалисты в шизофрении.
timwlad75 23 июня 2018 | 11:14
shmuel63: Почему бы вам не поделиться свом бредом с лечащим психиатром - для уточнения вашего диагноза и назначения более эффективного лечения? Мы же не специалисты в шизофрении.
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Ну сам же ты дебильный дегенерат дурак болвановый тупица попробовал сьёрничать и выдал при этом хрень несусветную доказывающая ,что ты и есть шизофреник самый настоящий ,написав мол мол ты shmuel63 сам дурак тупица махровый ни хрена не соображающий,но при этом лезешь своими советами к другим.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 23 июня 2018 | 11:38
timwlad75: Почему Вам постоянно забывают давать успокоительное? У Вас ответственный медбрат-мигрант? Вы своим родственникам, которые Вас на лечение определили намекнули, что Ваши лекарства замыливают, а то ведь , без должного лечения, кого-нибудь покусаете...Так что, пациент, не брызгайте слюнями-сгорит монитор, а новый не дадут. И , да, а у Вас эта болезнь наследственная-кто-то из родителей алкоголем и наркотой злоупотреблял? Или Вы сами, ценой невероятных усилий, достигли своего нынешнего психического состояния?
nico_mattei 23 июня 2018 | 11:32
timwlad75: А ты сам, какой будешь, выблядок? Косноязычный, это точно. Карликовый умишко, причисливший себя неожиданно к умным))).
payalnick 23 июня 2018 | 11:03
Так может вместе газа пустить по трубам north stream нашу "стабильность"?
seva1223 23 июня 2018 | 11:06
Общаюсь с одной уже 12 лет как фрау, до этого Маришка из Одессы, так вот рассказывает, что да немцы реально видят в серьезную проблему в беженцах - нахлебниках, которые просто как получают то за что немцы с утра до вечера пашут, так еще у них статус неприкасаемых. Сидят пару вонючих тел (вода и все остальное для них на шару, но натура не позволяет, а немцам дорого) в кафе и орет на всю улицу и харкает под стол, на что обычные гансы могут только встать и уйти.
vinibi_ 23 июня 2018 | 11:15
seva1223: Это все скверно- а разве у нас не мало таких же средне-азиатских дикарей, откровенно плюющих на местные традиции и рамки поведения в цивилизованном обществе???- но бревна в своем глазу вы почему то не замечаете ?!
danko_shwabra 23 июня 2018 | 11:25
vinibi_: вешайся мчо?!
svetla_ya 23 июня 2018 | 11:26
vinibi_: Так у нас вроде им пособия просто так не выделяют, а наоборот совсем, эксплуатируют их дешевый труд.
vinibi_ 23 июня 2018 | 11:35
svetla_ya: Очнитесь, у них уже практически у всех гражданство РФ- это же путинский электорат и от этого они борзеют похлеще мигрантов европейских !!!
danko_shwabra 23 июня 2018 | 11:39
vinibi_: вешайся кокломрась! Очнись.
seva1223 23 июня 2018 | 11:38
vinibi_: Не готов сравнивать, беженцы там себя ведут не по хамски. но уже в открытую нарушая не нормы морали но права! Де факто уже пару лет как появились арабские "территории". Не сравнимые с кварталами русских (местами компактного проживания молдаван, украинцев русских и тд.), в русских бывает грязно и бедненько, но там даже не богатые ганцы живут, в арабские даже полиция по одной машине не заезжает! Кроме того они на полном обеспечении государства, и это в той стране где средний по достатку гражданин идя в туалет всегда выключит телек из экономии!