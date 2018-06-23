Власти призвали горожан воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах в дни особенно популярных матчей ЧМ
Московские власти призвали горожан и гостей столицы воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах в дни особенно популярных матчей чемпионата мира по футболу. В мэрии пояснили, что фан-зоны перегружены, и это угрожает безопасности собравшихся. Площадка на Воробьевых горах предполагает комфортное размещение до 25 тысяч человек. Однако туда приходит намного больше футбольных болельщиков. Столичные власти напомнили, что в Москве на улицах установлены дополнительные экраны, на которых можно посмотреть трансляцию матчей, — сообщает РБК.
Комментарии2
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nds_01 23 июня 2018 | 10:45
Их нравы:
"В Ростовской области решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стражей порядка, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. Несколько килограммов запрещенных веществ было обнаружено прямо в служебном кабинете босса наркополицейских. После этого руководство МВД уволило целое подразделение".
Ростов-на-Дону - уникален или это банальная ситуация?
schetchik 23 июня 2018 | 11:01
а зачем тогда фан зона?)))