Власти призвали горожан воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах в дни особенно популярных матчей ЧМ

Московские власти призвали горожан и гостей столицы воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах в дни особенно популярных матчей чемпионата мира по футболу. В мэрии пояснили, что фан-зоны перегружены, и это угрожает безопасности собравшихся. Площадка на Воробьевых горах предполагает комфортное размещение до 25 тысяч человек. Однако туда приходит намного больше футбольных болельщиков. Столичные власти напомнили, что в Москве на улицах установлены дополнительные экраны, на которых можно посмотреть трансляцию матчей, — сообщает РБК.