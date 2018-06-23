Под Воронежем разбился легкомоторный самолет «Бекас»
Пилот погиб. Крушение произошло при выполнении сельскохозяйственных работ, – об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
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Пилот погиб. Крушение произошло при выполнении сельскохозяйственных работ, – об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Александр Аузан: Пока мы будем считать возраст пассивом, а не активом, мы будем проигрывать Проблема продления возраста, решается не только тем, что мы как-то деньги гоняем туда-сюда. А она должна решаться осмыслением того, как люди могут заниматься серьезной продуктивной деятельностью в 80-90 лет…
Комментарии11
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mikhail_spb_ 23 июня 2018 | 10:39
Разбрызгивал инсектициды против колорадского жука?
patrikk_1 23 июня 2018 | 10:50
mikhail_spb_: sergirusso:
Посмотрите на эту мразь, радуются что погиб россиянин. А потом этим же поганым ртом, они пишут комментарии про необходимости выйти на протест, в поддержку российских пенсионеров. С понтом они переживают за российских стариков.
rampa 23 июня 2018 | 11:04
patrikk_1: на протест тебя призывают выйти, чтобы в дальнейшем не было таких случаев, чтобы самолетами не управляли несчастные измученные пенсионеры, чтобы самолеты были новыми, а не ровесниками летчика-пенсионера
lager23 23 июня 2018 | 11:18
patrikk_1: Посмотрите на эту мразь, радуются что погиб россиянин.
////////
Какая же это радость, если человек пытается понять детали и причину происшедшего?
Патрик, вы тенденциозны!
nitinol 23 июня 2018 | 11:43
patrikk_1 10:50:
/// А потом этим же поганым ртом, они пишут комментарии...///
Странное у вас, Патрик, строение организма! ПисАть ртом (жать на клавиши клавиатуры ртом). Вероятно, что это единственное, что вы хорошо умеете делать?...
sergirusso 23 июня 2018 | 10:42
Вторая птичка за два дня...
banyi1 23 июня 2018 | 10:43
Легкий турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano ВВС США потерпел крушение в штате Нью-Мексико. Об этом говорится в заявлении представителей авиабазы Холломан.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180623/1523265329.html
И что радоваться этому?
jurmak 23 июня 2018 | 10:44
'Видимо у них в консерватории что-то не так' : Жванецкий
gvs 23 июня 2018 | 10:47
Бомбежка Воронежа - это теперь сельхозработы? ))))
pravdatut 23 июня 2018 | 10:56
АН-кукурузник не падает, он может планировать и сесть.
davi__koloradov 23 июня 2018 | 10:58
"Самолёт летит бомбить,
Он летит тебя убить!
Если ты – не идиот,
Ты сбиваешь самолёт"
(с)