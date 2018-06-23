Сегодня на чемпионате мира по футболу будут сыграны три встречи

Откроют ее команды Бельгии и Туниса. На этом весьма непредсказуемом и полном интриг турнире бельгийцы пока остаются единственной сборной, помимо России, которой удалось одержать крупную победу. Неудачниками оказались новички финальных турниров футболисты Панамы. У Туниса, с которым Бельгия сыграет сегодня, опыта гораздо больше и африканцы очень достойно сопротивлялись англичанам, пропустив решающий гол на последних минутах. В группе F в аутсайдерах неожиданно оказались действующие чемпионы мира из Германии, которые уступили мексиканцам. Сегодня им предсоит сыграть со Швецией, у которой три очка уже есть. Шведы не пустили на чемпионат мира Голландию и Италию, так что немцам вряд ли будет легче, чем в первой игре. Мексика встречается с Южной Кореей и при удачном стечении обстоятельств может гарантировать себе место в плей-офф.



Матч между сборными Бельгии и Туниса покажет Первый канал, начиная с 15 часов. Две другие встречи можно будет посмотреть на Матч ТВ. В 18 часов Южная Корея – Мекиска и в 21.00 Германия — Швеция.