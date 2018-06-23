Сегодня на чемпионате мира по футболу будут сыграны три встречи
Откроют ее команды Бельгии и Туниса. На этом весьма непредсказуемом и полном интриг турнире бельгийцы пока остаются единственной сборной, помимо России, которой удалось одержать крупную победу. Неудачниками оказались новички финальных турниров футболисты Панамы. У Туниса, с которым Бельгия сыграет сегодня, опыта гораздо больше и африканцы очень достойно сопротивлялись англичанам, пропустив решающий гол на последних минутах. В группе F в аутсайдерах неожиданно оказались действующие чемпионы мира из Германии, которые уступили мексиканцам. Сегодня им предсоит сыграть со Швецией, у которой три очка уже есть. Шведы не пустили на чемпионат мира Голландию и Италию, так что немцам вряд ли будет легче, чем в первой игре. Мексика встречается с Южной Кореей и при удачном стечении обстоятельств может гарантировать себе место в плей-офф.
Матч между сборными Бельгии и Туниса покажет Первый канал, начиная с 15 часов. Две другие встречи можно будет посмотреть на Матч ТВ. В 18 часов Южная Корея – Мекиска и в 21.00 Германия — Швеция.
Комментарии4
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banyi1 23 июня 2018 | 10:25
Интересная история будет 26.06! Что бы Аргентина прошла дальше, ей нужно побеждать у Нигерии, ничья - это конец. Плюс Хорватия должна выиграть у Исландии, тогда Аргентина со второго места попадает. Но вот тут самое интересное - Исландия будет играть из принципа, из за всех сил, а Хорватии по фигу, даже лучше проиграть, что бы Аргентину выкинуть (будущего сильного противника) А какая нарядная коррупционная схемна рисуется - как много команд хотят, что бы Хорватия проиграла))
janychar 23 июня 2018 | 10:39
Ну и скомпоновали группы. Собрали вместе немцев, шведов, мексиканцев, а в другой вообще аргентинцев, исландцев, хорватов и нигерийцев. Зато в группу с Россией удивительно, что Панама не попала вместо Уругвая.
archibald_dandy_esquire 23 июня 2018 | 11:03
janychar:
правда, что "команда-путина" одержит все победы во всех матчах - моченочцы работают вовсю - вплоть до кокаина-героина, который не обнаружен в моче сборной РФ уже никогда
diadenka 23 июня 2018 | 11:17
"Сыграны встречи" - нет, не понимаю я этот футбол...