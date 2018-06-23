Правительство Аргентины попросило российские власти задержать и депортировать четверых аргентинских болельщиков
Аргентина попросила российские власти задержать и депортировать четверых аргентинских болельщиков, которые участвовали в драке в Нижнем Новгороде. Об этом написала в своем Твиттере министр безопасности Патрисия Буллрич. Она отметила, что аргентинские фанаты жестоко избили гражданина Хорватии. Она также опубликовала фотографии четверых мужчин, которых удалось идентифицировать по видеозаписи, сообщает РБК.
Комментарии6
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oneoretwo 23 июня 2018 | 10:14
...новости оттуда, где соблюдают Закон...
gordy 23 июня 2018 | 10:43
"Правительство Аргентины попросило российские власти задержать и депортировать четверых аргентинских болельщиков"
Жуть какая: там о своём лице власти заботятся больше, чем здесь?
yralez 23 июня 2018 | 10:29
Такое чувство, что одна шваль приехала......к местной швали.
malinskii 23 июня 2018 | 10:36
ой, а где была вся нацгвардия и омоны когда били гостя страны и президента?
curhatuy6 23 июня 2018 | 10:51
Удалось посмотреть это видео. Самое примечательное - НИ ОДНОГО мента. НИ ОДНОГО охранника. И это при такой заполненности столицей ментурой! Согнаны со всей страны!!!:)))
oleg_andreevich 23 июня 2018 | 10:54
А это как с нападением на Навального? За МВД сделали всю работу и опознали нападавших? Так у рашн полицай такой бланк есть - там впечатано - "личность нападавших установить не удалось. Оперуполномоченный капитан Синебрюхов".