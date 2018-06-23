" Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чеченской Республики "

Об этом написал в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров.

Глава Чечни специальным указом присвоил игроку недавно побежденной россиянами команды и нападающему «Ливерпуля» звание почетного гражданина. Указ был подписан ночью, уточняет Кадыров в своем канале на формально заблокированном российскими властями Телеграме. Указу предшествовал торжественный ужин с вручением копии решения и специального значка. У египтян в Чеченской республики тренировочная база для подготовки к матчам чемпионата мира, и еще в ходе встречи второго тура между россиянами и сборной Египта Кадыров обещал угостить соперников нашей команды национальными чеченскими блюдами и говорил о симпатиях к Салаху. Тот, кстати, 19 июня на 73-й минуте матча забил нам гол с пенальти. Накануне той встречи Кадыров и Салах приезжали на открытую тренировку египетской сборной на стадионе «Ахмат-Арена» на одном автомобиле. По словам лидера чеченской республики, Салах поблагодарил его за удивительно тёплый и хороший приём и прекрасное отношение к команде.

Кадыров ко всему прочему выразил еще и надежду на товарищескую встречу клуба «Ахмат» и сборной Египта.