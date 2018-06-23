Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чеченской Республики
Об этом написал в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров.
Глава Чечни специальным указом присвоил игроку недавно побежденной россиянами команды и нападающему «Ливерпуля» звание почетного гражданина. Указ был подписан ночью, уточняет Кадыров в своем канале на формально заблокированном российскими властями Телеграме. Указу предшествовал торжественный ужин с вручением копии решения и специального значка. У египтян в Чеченской республики тренировочная база для подготовки к матчам чемпионата мира, и еще в ходе встречи второго тура между россиянами и сборной Египта Кадыров обещал угостить соперников нашей команды национальными чеченскими блюдами и говорил о симпатиях к Салаху. Тот, кстати, 19 июня на 73-й минуте матча забил нам гол с пенальти. Накануне той встречи Кадыров и Салах приезжали на открытую тренировку египетской сборной на стадионе «Ахмат-Арена» на одном автомобиле. По словам лидера чеченской республики, Салах поблагодарил его за удивительно тёплый и хороший приём и прекрасное отношение к команде.
Кадыров ко всему прочему выразил еще и надежду на товарищескую встречу клуба «Ахмат» и сборной Египта.
Комментарии18
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mikhail_spb_ 23 июня 2018 | 10:09
Удивительно: кадырка одаривает своих новых дружков за счёт российского бюджета, но при этом они становятся не российскими почётными гражданами, а кадыркиного халифата.
gordy 23 июня 2018 | 10:35
"Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чеченской Республики"
Как Тимати и Басков?
vinibi_ 23 июня 2018 | 10:37
gordy: Морда у Салаха была была какая то испуганно-растерянная - понимает что его используют и обманывают, но не понимает где!!!
danko1 23 июня 2018 | 10:49
vinibi_: А Путин сказал, что это была очень дорогая для нас победа.
И что это такое он имел в виду?
archibald_dandy_esquire 23 июня 2018 | 10:55
vinibi_:
" Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чеченской Республики "
а по нечётным лижет Рамзанке
andy66 23 июня 2018 | 10:09
опаньки... чеченское гражданство отдельное от российского? Чечня уже независимое государство? Когда отдельные посольства будут?
rampa 23 июня 2018 | 10:47
andy66: как только аллах перестанет золотым дождем поливать, так сразу )))
oneoretwo 23 июня 2018 | 10:18
...как бы этому салаху апосля отплевываться не пришлось...
j_partizan 23 июня 2018 | 10:20
Это характеризует симпатии Кадырова. Не удивительно, что среди них Путин.
tks 23 июня 2018 | 10:21
Теперь понятно, почему Египет проиграл с таким разгромным счетом?
И почему Египет или отзовет свою апелляцию (вроде как было недовольство судейской бригадой), или она будет отклонена без рассмотрения?
Интересно, Р.А.К. специально троллит российскую сборную таким поганым образом?
jurmak 23 июня 2018 | 10:21
Как то вкрадывается подозрение, а не договорная игра была между Россией и Египтом?
janychar 23 июня 2018 | 10:27
Оправдал ожидания, значится?
tchapaev 23 июня 2018 | 10:28
Надеюсь Салаху и Саранск подарил квартиру по соседству с Депардье ?
oldpartizan 23 июня 2018 | 10:29
ватники, ау!? объяснение будет?
каким таким гражданином?
vinibi_ 23 июня 2018 | 10:31
oldpartizan: Мерзавцам пригожинским еще пока методички обновленные не подоспели!!!
ed10075 23 июня 2018 | 10:35
Чудит это безумное дитя клептократии.
На очереди в "почетные граждане" так же Мишка Паддингтон, Человек Паук и все те, кто понравится этому инфант террибль.
lager23 23 июня 2018 | 10:49
Хитрый, но глупый и энергичный барадатый самодур тешит свою гордыню, одновременно подкупая футболистов исполняет задачу Государственной важности и оправдывает контрибуцию РФ чехам....к добру это не ведёт!
jamba 23 июня 2018 | 11:04
Хитрый ход! Вначале, они объявляют египтянина почетным гражданином, потом начинают строить у себя пирамиды- за счет федерального бюджета, естественно;)))))))))))))))))))))))