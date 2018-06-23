ООН приняла резолюцию по выводу российских военных из Приднестровья

Москву обвинили в нарушении нейтралитета в отношении сторон конфликта.

В поддержку резолюции высказались 64 государства, против – 18. Документ призывает «без оговорок и промедления» вывести российские войска из Приднестровья. При этом речь идет не о миротворческом контингенте, а об Оперативной группе войск, которая, по словам молдавского министра иностранных дел Тудора Ульяновски, неоднократно участвовала в военных учениях с силовыми структурами Приднестровья. В частности форсировала Днестр. Такое поведение, по выражению МИДа может рассматриваться только как прямая угроза безопасности Молдавии и нарушение ее суверенитета.

Итогами голосования по проекту резолюции осталась недовольна Россия. По словам постпреда при ООН Дмитрия Полянского, излишняя политизация проблемы произошла в тот момент, когда в переговорах между Кишиневом и Тирасполем наметился прогресс.

Приднестровье стало фактически неподконтрольно Кишиневу после вооруженного конфликта в 1992 году.