ООН приняла резолюцию по выводу российских военных из Приднестровья
Москву обвинили в нарушении нейтралитета в отношении сторон конфликта.
В поддержку резолюции высказались 64 государства, против – 18. Документ призывает «без оговорок и промедления» вывести российские войска из Приднестровья. При этом речь идет не о миротворческом контингенте, а об Оперативной группе войск, которая, по словам молдавского министра иностранных дел Тудора Ульяновски, неоднократно участвовала в военных учениях с силовыми структурами Приднестровья. В частности форсировала Днестр. Такое поведение, по выражению МИДа может рассматриваться только как прямая угроза безопасности Молдавии и нарушение ее суверенитета.
Итогами голосования по проекту резолюции осталась недовольна Россия. По словам постпреда при ООН Дмитрия Полянского, излишняя политизация проблемы произошла в тот момент, когда в переговорах между Кишиневом и Тирасполем наметился прогресс.
Приднестровье стало фактически неподконтрольно Кишиневу после вооруженного конфликта в 1992 году.
Комментарии29
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mikhail_spb_ 23 июня 2018 | 10:12
Сначала придётся вывести армию вторжения, а затем и так называемый "миротворческий контингент".
И правильно: на Родине много работы на строительстве жилья и ремонте дорог.
Хватит сидеть по заграницам.
akademik_ugarov_56 23 июня 2018 | 10:21
ООН лает, караван идёт.
Мы не бросим наших Приднестровских братьев, даже не надейтесь, мерзавцы!
tks 23 июня 2018 | 10:25
akademik_ugarov_56: Выпей йаду, Угарыч! Где "вы" - там бред, шок и морок!
dorin1987 23 июня 2018 | 10:28
_: /Мы не бросим / - Это примерно, как сирийских "ихтамнетов" не так давно? Бросите. И откажетесь. Предадите и продадите при первой возможности - т.н. "руССкий мир" всегда сдает своих :)
archibald_dandy_esquire 23 июня 2018 | 10:57
dorin1987: " т.н. "руССкий мир" всегда сдает своих :) "
руSSкий мир без русских - такова стратегия "путин-это-россия"
sergej17 23 июня 2018 | 10:29
akademik_ugarov_56: Вон тогда из ООН!
banyi1 23 июня 2018 | 10:36
sergej17: И ради бога) Выход РФ из ООН, автоматически убивает организацию-дармоедов) О чем они там договариваться будут?
grigol331 23 июня 2018 | 11:15
banyi1: О чем они там договариваться будут?
______
Об эффективных воспитательных мерах по выведению вас из пещер.
grigol331 23 июня 2018 | 11:12
sergej17: Вон тогда из ООН!
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Да вообще отовсюду нахрен. Где только рашка ни появится, везде война, кровь и гибель мирного населения. Где только ни появятся ее официальные рожи, там вранье, лицемерие, подкуп и коррупция.
kryimsdiiick 23 июня 2018 | 10:33
ООНобендеровцы....
timwlad75 23 июня 2018 | 10:36
mikhail_spb_: Сначала придётся вывести армию вторжения, а затем и так называемый "миротворческий контингент".
И правильно: на Родине много работы на строительстве жилья и ремонте дорог.
Хватит сидеть по заграницам.
----------------------
Ну вообще то НАТО устроит на протяжении всех Российских границ нечто вроде событий в Сирии.
Украинские события это только цветочки для Европы.
США хочет чтобы в Европе было как в Сирии.
Так что гандон наполненный говном высер бродяцей еврейской протестанской собаки мразь помойная убийца упырь мародёр mikhail_spb_,коммунизм только для своей деревни даже американцы не выстроили.
И в СШа проблема с мигрантами и в Евросоюзе тоже по этому такой же политический кризис.
Ну так че эта американская натовская мразь не сваливает к себе домой коммунизм строить на своей заоокеанией?!
Мдааа,mikhail_spb_,деградировал ты до уровня времён перестроечной либеральной помойной крысы горбачёвского периода.
Проблема только для запада в том,что нткто не забыл западного гитлеровского вторжения в 1990тых ,нищету и кровь которое приносит с собой присутствие хотя бы одного западного журналюги.
seva1223 23 июня 2018 | 10:16
Эти ООН как дети маленькие, что они не знают, что русских там нет, а если есть то не военные, а если военные то в отпуске, и оружие они в Днестре нашли со второй мировой - обычные рыбаки!
banyi1 23 июня 2018 | 10:18
Кого нибудь , кроме ООН , это волнует? )
malinskii 23 июня 2018 | 10:23
banyi1: Молдаван. Или ты считаешь, что отработка переправы через Днестр не несет угрозы Молдове?
banyi1 23 июня 2018 | 10:27
malinskii: А кого молдаване волнуют? )
tag188 23 июня 2018 | 10:35
banyi1: В поддержку резолюции проголосовало 64 страны, против 16.
Так что, пока что никого не волнует Россия. Причем де-факто не волнует. Положили все на мнение этой "сверхдержавки".
России только и осталось, что быть не довольной голосованием :))
А так, всех устроит следующая ситуация: российские войска со свистом выметаются из Приднестровья, и все там остается по прежнему. Молдавии этот дотационный хомут, где в основном проживают пенсионеры тоже, даром не нужен. Пусть им платит пенсии и содержит Россия.
timwlad75 23 июня 2018 | 10:46
tag188: : В поддержку резолюции проголосовало 64 страны, против 16.
Так что, пока что никого не волнует Россия. Причем де-факто не волнует. Положили все на мнение этой "сверхдержавки".
России только и осталось, что быть не довольной голосованием :))
А так, всех устроит следующая ситуация: российские войска со свистом выметаются из Приднестровья, и все там остается по прежнему. Молдавии этот дотационный хомут, где в основном проживают пенсионеры тоже, даром не нужен. Пусть им платит пенсии и содержит Россия.
---------------
Ну вообще то 200 стран в ООН и проголосовало против только 64.И так против остальные 136 страны.
И потому за америку голосуют те у кого уже идёт война которую развязала США в этих странах и им только и остаётся лизать сапоги США чтобы их на куски не порвали за преступления против человечества.
Тоже самое ждёт и Молдавское и Киевское руководство.
Потому собрали самит Украина Грузия и Молдавия ,что США их кинула и над ними нависла петля по приговору судов своих стран за преступления против своего народа.
Так евреи всех стран в том числе и в Израиле полностью потеряли поддержку НАТО и США.
И теперь даже в Израиле за голову схватились,если они не решать проблему с сектором ГАЗА,то сектор ГАЗА решит проблемы с Израилем. И НАТО с США по хрен кто кого сожрёт при этом.
Так что НАТО и США ставит всех перед выбором кто за Гитлера а кто за Сталина.
Говорилось же Ялта два это эволюционная необходимость как закон об отмене рабства и принятие Христианского Вероисповедания.
tag188 23 июня 2018 | 10:54
timwlad75: Ну вообще то 200 стран в ООН и проголосовало против только 64.И так против остальные 136 страны.
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Браво, все могут оценить эту замечательную "логику" -- против 136 стран. И с чего они вдруг против?? Южной Америке, например, эти проблемы фиолетовы, а остальные 16 проголосовавшие "против" -- это прочно сидящие на российской подкормке Венесуэлы да разные Сирии с ЦАРами.
Дальше комментарий даже читать не буду, все понятно по первому абзацу. Так что зря такую простыню писали.
timwlad75 23 июня 2018 | 11:09
tag188: Ну вообще то 200 стран в ООН и проголосовало против только 64.И так против остальные 136 страны.
=====================
Браво, все могут оценить эту замечательную "логику" -- против 136 стран. И с чего они вдруг против?? Южной Америке, например, эти проблемы фиолетовы, а остальные 16 проголосовавшие "против" -- это прочно сидящие на российской подкормке Венесуэлы да разные Сирии с ЦАРами.
Дальше комментарий даже читать не буду, все понятно по первому абзацу. Так что зря такую простыню писали.
----------------
Вот именно,16 стран это те кто срать хотел на американские амбиции мирового рабовладельца.
Ну а остальные приспособленцы.
Так что 64 страны это те кому терять нечего так как ограблены американцами до трусов и потому и другим того же желают быть нищими как они.
cranium42 23 июня 2018 | 10:49
banyi1: Точно (кого молдаване волнуют?) был у меня сосед. тихий, приличный никого не волновал. А через несколько домов жил другой, всех волновал, здоровый был бугай, но в мир иной ушёл с проломленной башкой
seva1223 23 июня 2018 | 10:26
banyi1: ООН -международная организация (объединение межгосударственного характера), в поддержку резолюции высказались 64 государства, против – 18, ну как бы 82 страны высказали свое "волнение". В чем вопрос!?
banyi1 23 июня 2018 | 10:34
seva1223: И кого ООН волнует? США вроде не очень) Не организация, а бабки на заваленке) Что они могут противопоставить США, Китаю, России? Лишить кого то право вето, и что? Какой будет совбез без ведущей ядерной державы?
kryimsdiiick 23 июня 2018 | 10:43
banyi1: ведущей в пропасть
seva1223 23 июня 2018 | 10:51
banyi1: В чем Россия как ядерная держава ведущая!? В одну строку с США, Китаем - Россию можно только по наличию опять ядерного оружия. А вот по всему остальному все же ближе Зимбабве.
tks 23 июня 2018 | 10:23
И здесь доигрались!
Кстати, результат "бурной" деятельности Рогозина сказывается.
irinakingsize1 23 июня 2018 | 10:29
Ну вот только что же пропагандоны радовались, что Россиюшку все в мире любят и уважают и вот те на : накося выкуси, брехливый пропагандон! Флажками красными обложили. Того гляди и за Приднестровье, а там и за Южную Осетию и Абхазию санкции наложат.
Что-то мне подсказывает, что закулиса не даст вождю мирового олигархата уйти добровольно на пенсию в белых тапках.Торопят процесс, сволочи такие.
maxalai Михаил Новиков 23 июня 2018 | 10:31
У России и Преднестровья нет смежных границ... хохлов перекроют кислород и усё... аллес...
malinskii 23 июня 2018 | 10:32
ну, этого клопа, хохлы с молдаванами размажут по стенке еже ли чё.
murad_manapov 23 июня 2018 | 11:22
вот и новая война созрела к спортивным играм...