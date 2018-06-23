Премьер-министра Канады оштрафовали за то, что он не задекларировал очки, подаренные ему главой одной из провинций
Премьер-министра Канады оштрафовали на сто долларов за то, что он не задекларировал солнечные очки, подаренные ему главой одной из канадских провинций. Такое решение принял наблюдательный орган по этике, — сообщает Си-би-си. Пресс-секретарь Джастина Трюдо пояснила, что он не задекларировал очки из-за административной ошибки – а точнее, неправильно заполнил форму декларации. Согласно местному законодательству, премьер обязан в течение 30 дней сообщать обо всех полученных подарках, стоимость которых превышает двести долларов.
Комментарии14
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mikhail_spb_ 23 июня 2018 | 09:37
А в России госчиновникам дарят целые поместья с домиками для уточек.
И никто их не декларирует и не платит штрафов.
dedctolet 23 июня 2018 | 09:42
Во как.В России дарят галеры с гребцами ,и ничего.Подарок ведь
len56 23 июня 2018 | 09:47
Хочу сказать редакции сайта,что подавать такие новости БЕСПОЛЕЗНО.
Российскую ментальность:плевать начальству на закон -не исправить!
Поэтому народ российский должен думать,как бы очередной вождь не начать расстреливать и пытать,а не о миллиардах,вывезенных в офшоры.
Очки...Смешно.
ukrodupa404 23 июня 2018 | 09:50
len56: А когда вас последний раз расстреливали ,ну или хотя бы пытали?)
vilingrad 23 июня 2018 | 09:59
ukrodupa404: когда вас последний раз расстреливали"
Пользованная портянка на последнем вздохе будет защищать хозяина. И его собственность, само собой. Гавкать не по делу, менять тему. Жалкая ты шавка:)
snagging 23 июня 2018 | 09:49
А, виолончели это хорошо. Это замечательно. Кто у нас против искусства? Против музыки? Против Путина и его друзей.
tag188 23 июня 2018 | 09:54
Премьер-министра Канады оштрафовали за то, что он не задекларировал очки
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Га-га-га, гогочут уточки из своего домика над канадским министром-неудачником.
Гав-гав-гав, вторят им собачки-корги пролетая в личном самолете.
vilingrad 23 июня 2018 | 09:57
Недавно было сообщение о новом самолете для Путина. Летающий дворец! Мрамор, позолоченные унитазы, ковры толщиной в дневную з/ п Рогозина и тд. Но мы-то понимаем, что все это ему не принадлежит. Это все народное, государственное, как дворцы Геринга, набитые предметами искусства. "Давайте будем считать, что Герман ими не владеет, а просто живет там"- Гитлер.
Ну а этот просто летает...
tchapaev 23 июня 2018 | 09:57
Как дети ....
Это что за нарушения прав человека ?
за 360 рублей штрафовать за коррупцию ?
Попались бы наши чинуши на коррупции - минимум три года зоны и мильенов 10 штрафу !
kryimsdiiick 23 июня 2018 | 09:58
Там общество бережет себя от мерзавцев и преступников во власти, а у россиян нет иммунитета. А раз нет иммунитета...
perepusk 23 июня 2018 | 09:59
Фантастика (для РФ)!
davi__koloradov 23 июня 2018 | 10:01
рашковата вообще не поняла, в чем проблема.
sarbus 23 июня 2018 | 10:02
Прямо услышал громовой раскат смеха от нашей илитки...
seva1223 23 июня 2018 | 10:02
Зато символ России порноактриса, урись Маск!