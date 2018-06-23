Более 50 тысяч выпускников отметят сегодня окончание школы в Москве
Главной площадкой праздника станет Парк Горького. Там ждут около 20 тысяч подростков. Празднование выпускного также традиционно пройдет в Кремле, — рассказала ТАСС руководитель пресс-службы столичного Департамента региональной безопасности Елена Романова.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pantera_1 23 июня 2018 | 09:46
А в Кремле каждый день - праздник. Традиционно.
pravdatut 23 июня 2018 | 09:53
Школьницы побегут в фан зону.