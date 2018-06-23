Власти призвали горожан воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах в дни особенно популярных матчей ЧМ
Московские власти призвали горожан и гостей столицы воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах в дни особенно популярных матчей чемпионата мира по футболу. В мэрии пояснили, что фан-зоны перегружены, и это угрожает безопасности собравшихся. Площадка на Воробьевых горах предполагает комфортное размещение до 25 тысяч человек. Однако туда приходит намного больше футбольных болельщиков. Столичные власти напомнили, что в Москве на улицах установлены дополнительные экраны, на которых можно посмотреть трансляцию матчей, — сообщает РБК.
Комментарии3
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patrikk_1 23 июня 2018 | 09:37
Площадка на Воробьевых горах предполагает комфортное размещение до 25 тысяч человек. Однако туда приходит намного больше футбольных болельщиков...
Праздник удался, молодцы россияне. На сайтах "инопресса" и "иносми" читаю только восторженные комментарии, наполненные любовью и благодарность к русскому народу.
lager23 23 июня 2018 | 09:48
Пропали Воробьёвы Горы....неужели в Москве не было другого более подходящего места для вытаптывания?
Да и вообще, зачем нужны столь большие фан-зоны или это для пущей имитации праздника и показухи где все средства хороши?
Но, празднику не нужны имитации по цене парковых зон...
nelibermot20 23 июня 2018 | 09:54
lager23: пральна, всех в Мытищи, нехер шляться вокруг стадиона и зоны отдыха у масквареки