Более 50 тысяч выпускников отметят сегодня окончание школы в Москве

Главной площадкой праздника станет Парк Горького. Там ждут около 20 тысяч подростков. Празднование выпускного также традиционно пройдет в Кремле, — рассказала ТАСС руководитель пресс-службы столичного Департамента региональной безопасности Елена Романова: «Главные торжества пройдут в Парке Горького. В районе Парка Горького, внутри него и на прилегающей территории будет ограничена продажа алкоголя и продажа прохладительных напитков в стеклянной таре. И еще будет одна крупная площадка для празднования — это Государственный Кремлевский дворец, который посетят около шести тысяч выпускников. Но в Кремлевском дворце в основном будут праздновать школьники из регионов, которые своим трудом заслужили участие в таком почетном мероприятии, как выпускной в Кремле».

В связи с выпускным, парк Горького будет закрыт для посетителей с вечера субботы до утра воскресенья.