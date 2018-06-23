Московские власти призвали воздержаться от поездок на фестиваль болельщиков на Воробьевых горах
Это касается дней проведения особо популярных матчей чемпионата мира по футболу. Фан-зона предполагает комфортное размещение 25 тыс. участников, и сейчас испытывает значительную перегрузку, рассказали агентству «Москва» в столичном департаменте безопасности. В то же время в городском правительстве заверили, что система безопасности столицы работает без нареканий. За прошедшие дни первенства не было зафиксировано значительных происшествий.
В городе установлены дополнительные экраны, трансляции матчей идут практически во многих гостиницах, во всех кафе и ресторанах города. Это делается, в том числе, для того, чтобы рассредоточить болельщиков и избежать давки.
Комментарии4
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ura_123 23 июня 2018 | 09:24
Типа как фестиваль болельщиков без болельщиков?
Что то в этой сказочке не так...
rampa 23 июня 2018 | 09:34
ura_123: наверное, наши русофильские власти постеснялись дописать, что призывают воздерживаться от поездок на фестиваль российских болельщиков )))
ura_123 23 июня 2018 | 09:39
rampa: Стопудово))) Можно подумать что эту мундиаль замутили для рассиян!
gregor 23 июня 2018 | 09:33
Московские власти призвали воздержаться от поездок на фестиваль болельщиков на Воробьевых горах
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А Воронежцам порекомендавали посетить фестиваль болельщиков на Воробьевых горах в дни популярных матчей .
Так же можно и тем ,кто с Ульяновска .