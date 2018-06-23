Экс-депутат Дмитрий Гудков сегодня может официально возглавить Партию перемен

Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак не будет сопредседателем, а вместо этого станет членом политсовета.

В политсовет Партии перемен вместе с Ксенией Собчак попадет и Андрей Нечаев – председатель «Гражданской инициативы», на платформе которой и будет создана новая партия – пишет РБК. Вопрос о смене названия будет решен на сегодняшнем съезде, так же изменится эмблема, флаг, и будут внесены некоторые корректировки в устав.

О создании Партии перемен стало известно в середине марта. Тогда Дмитрий Гудков сказал, что цель организации – «вернуть политику в норму». По его словам, новой оппозиционной партии было бы «нереально» получить лицензию в современной России. Поэтому она организована на базе существующей «Гражданской инициативы», от которой в прошедших президентские выборах участвовала Ксения Собчак. Сам Гудков может выдвинуться от новой партии на пост мэра Москвы.

Ранее Гудков собирался баллотироваться на должность столичного градоначальника от «Яблока», но не нашел взаимопонимания с Григорием Явлинским.