Экс-депутат Дмитрий Гудков сегодня может официально возглавить Партию перемен
Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак не будет сопредседателем, а вместо этого станет членом политсовета.
В политсовет Партии перемен вместе с Ксенией Собчак попадет и Андрей Нечаев – председатель «Гражданской инициативы», на платформе которой и будет создана новая партия – пишет РБК. Вопрос о смене названия будет решен на сегодняшнем съезде, так же изменится эмблема, флаг, и будут внесены некоторые корректировки в устав.
О создании Партии перемен стало известно в середине марта. Тогда Дмитрий Гудков сказал, что цель организации – «вернуть политику в норму». По его словам, новой оппозиционной партии было бы «нереально» получить лицензию в современной России. Поэтому она организована на базе существующей «Гражданской инициативы», от которой в прошедших президентские выборах участвовала Ксения Собчак. Сам Гудков может выдвинуться от новой партии на пост мэра Москвы.
Ранее Гудков собирался баллотироваться на должность столичного градоначальника от «Яблока», но не нашел взаимопонимания с Григорием Явлинским.
Комментарии4
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venmud 23 июня 2018 | 09:14
"Вопрос о смене названия будет решен на сегодняшнем съезде"
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Как говорит сантехник-политолог с нашего сплошь патриотического двора, откачивая говно из затопленного 7 год подвала из-за бездействия Их Высоченного: - Как корабль назовешь, так он и затонет. А как здорово и эффективно по затратам получилось переименование милиции.
benny_point 23 июня 2018 | 09:14
Ещё один дебил рвётся к власти - хорошая компания в мэры от жопализиционеров собирается! Чувствовается, что с приходом кого-нибудь из них во власть Москве придёт полный 3,14Zдец!
jamba 23 июня 2018 | 09:38
Объясните нам не местным, " партия перемен" - это что? Типа "коверных" в цирке, выступаем пока большие ушли на перерыв!? Тогда, чтобы люди не путались, нужна более четкая классификация - "малых перемен" и "больших перемен".
Эх, помню, в школе, в младших классах, со мной училась хорошая девочка Юля (любила покушать), и она, большую переменку называла "булочной" (на ней она сьедала булочку с изюмом;))))
tchapaev 23 июня 2018 | 10:03
А где же Касьянов ?
Или он всех своих членов партии перетрахал ?