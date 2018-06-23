Глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин выдвинут кандидатом в мэры Москвы от партии
Решение принято накануне поздно вечером на конференции регионального отделения. В результате тайного голосования Митрохин получил 31 голос, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова — 16. Русакову поддерживало федеральное руководство «Яблока». В бюро партии уже говорят, что в понедельник рассмотрят вопрос о правомочности конференции. Сам Митрохин тем временем подтвердил «Эху Москвы», что в ближайшее время намерен подать документы в Мосгоризбирком для регистрации.
Комментарии4
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benny_point 23 июня 2018 | 09:10
Этот Мутьрохин развалит всё что можно развалить - бог ему вместо головы мозга вправил в зад.
nehoroshiy 23 июня 2018 | 09:13
"Яблоко" разродилось, но ещё неокончательно.
nl_2010_ 23 июня 2018 | 09:25
Яблоки на снегу — розовые на белом
Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу
Яблоки на снегу в розовой нежной коже
Ты им еще поможешь (с), Я уже не могу.
snagging 23 июня 2018 | 09:52
Зачем Яблоко ибет мозг людям? Зачем эта потеха.