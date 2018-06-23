Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку 40-й день, ухудшилось

Об этом «Радио Свобода» рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

По словам Динзе, за время голодовки Сенцов потерял более 10 килограммов веса. В то же время адвокат подчеркнул, что его подзащитный не собирается подавать прошения о помиловании.