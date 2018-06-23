Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку 40-й день, ухудшилось
Об этом «Радио Свобода» рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.
По словам Динзе, за время голодовки Сенцов потерял более 10 килограммов веса. В то же время адвокат подчеркнул, что его подзащитный не собирается подавать прошения о помиловании.
Комментарии21
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benny_point 23 июня 2018 | 09:06
Скорее бы сдохла эта мразь!!!)))))
ukrodupa404 23 июня 2018 | 09:10
benny_point: Ага ,сдохнет оно ,не для того этот хохол " голодает " !))))
nelibermot20 23 июня 2018 | 09:11
benny_point: это первая мысль, которая сразу появляется при упоминании его фамилии
polsan 23 июня 2018 | 09:22
nelibermot20: ukrodupa404: benny_point: Что Вы за люди - тролли?! Вам то с этого что, если он умрёт, премию дадут?
nelibermot20 23 июня 2018 | 09:32
polsan: если он сдохнет, то недельку либерда с каклами поносятся и забудут. А так ещё год ежедневно про его голодувания слушать
prorab1 23 июня 2018 | 09:34
nelibermot20: Состояние ухудшилось? Набрал уже не 2, а 3 килограмма веса?
opiatnovyi63 23 июня 2018 | 09:34
nelibermot20: Пригожинцы и прочие путЭноиды беснуются..
ura_123 23 июня 2018 | 09:36
polsan: Ну чего ты на них накинулось,они же твои-социально близкие. Те самые патрики что на "моих" сайтах пасутся)))
polsan 23 июня 2018 | 09:41
ura_123: Юра, протрите глаза. У Вас то откуда злоба такая?!
mikhail_spb_ 23 июня 2018 | 09:09
Сенцов - слишком мужественный и гордый человек, чтобы просить помилования у своих мучителей и вертухаев.
benny_point 23 июня 2018 | 09:18
mikhail_spb_: Где ты пидарок об этом читал? Или у тебя пидарка ночные поллюции уже за реальность принимаются?
lager23 23 июня 2018 | 09:35
benny_point:
Беня, каждый думает в меру своей испорченности....зачем палиться с этими оговорками по Фрейду?
ura_123 23 июня 2018 | 09:42
lager23: Так этож тот самый пидарковатый облом,перелогиневщийся в это сучество,ковыряющее пальцем в заднице на своей аватарке)))
odobryam_s 23 июня 2018 | 09:19
mikhail_spb_: Скорее слишком хитрожопый, чтобы реально голодать! А пускать пыль в глаза, заводить рака за камень и наводить тень на плетень укрохерои всегда готовы! Вон и Савченко не даст соврать!
shlevet 23 июня 2018 | 09:27
mikhail_spb_: //Сенцов - слишком мужественный...человек,...//
Да, мужества у этого поджигателя дверей прям через край.
Ай молодца, мужественно справился с ними
semper_fidelis 23 июня 2018 | 09:16
Было тринадцать. Когда три килограмма успел набрать?
"Чтобы понять насколько серьёзно голодает Сенцов, осталось совсем немного подождать. Первый из ирландцев, Мартин Хёрсен, умер на 46 день голодовки, Последний, Бобби Сэндс - на 66. Собственно, умереть от голода в российской тюрячке - это единственный шанс Сенцова стать героем Украины. Однако, специалисты любой исправительной системы, в том числе и украинской, отлично знают способы, как поступить так, чтобы с одной стороны голодающий зэк не шёл против совести и продолжал думать, что он борется с системой, а с другой, чтобы не дать ему отправиться в большое подземное путешествие. Еда внутрь ведь не только через рот поступать может. Не правда ли? Если через месяц (берем с запасом, чтобы наверняка) окажется, что Сенцов ещё жив, то страшно подумать, в каком состоянии будет его альтернативный пищеприёмник."
odobryam_s 23 июня 2018 | 09:17
Симулянт!
shlevet 23 июня 2018 | 09:25
Быстро ушло в небытие негодование светлолицых-неполживых по поводу ухудшения здоровья Белых.
Теперь про него уж и никто не вспоминает.
Теперь у них другая мулька
ura_123 23 июня 2018 | 09:34
А оперуполномоченная москалькова заявляла что наоборот,поправился на несколько килограмм...
grazschdanin 23 июня 2018 | 09:44
40-й день
#
Из книги рекордов Гиннесса им еще не заинтересовались? Странно. Может они знают, что мученик не настоящий?
terens 23 июня 2018 | 09:55
10 кг? слабак. Модели и на 30 худеют.