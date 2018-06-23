Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции о выводе российских войск с территории Молдавии

Речь идет об Оперативной группе российских войск, а не миротворческом контингенте, поясняли в Кишиневе. За документ, который требует от Москвы завершить процесс безоговорочно и в кратчайшие сроки высказались 64 страны, 15 проголосовали против, а 83 воздержались. Министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновски подчеркнул, что Россия должна соблюдать суверенитет его страны: «Продолжающееся присутствие российских войск и вооружения на территории Молдовы без соглашения не только несовместимо с независимостью, суверенитетом, территориальной целостностью и нейтралитетом государства, но и с международным правом и положениями Устава ООН».

В тексте проекта резолюции упоминались обязательства, которые взяла Россия на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Тогда обсуждался вывод российских войск и боеприпасов из Приднестровья