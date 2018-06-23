Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции о выводе российских войск с территории Молдавии
Речь идет об Оперативной группе российских войск, а не миротворческом контингенте, поясняли в Кишиневе. За документ, который требует от Москвы завершить процесс безоговорочно и в кратчайшие сроки высказались 64 страны, 15 проголосовали против, а 83 воздержались. Министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновски подчеркнул, что Россия должна соблюдать суверенитет его страны: «Продолжающееся присутствие российских войск и вооружения на территории Молдовы без соглашения не только несовместимо с независимостью, суверенитетом, территориальной целостностью и нейтралитетом государства, но и с международным правом и положениями Устава ООН».
В тексте проекта резолюции упоминались обязательства, которые взяла Россия на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Тогда обсуждался вывод российских войск и боеприпасов из Приднестровья
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
venmud 23 июня 2018 | 09:06
Как обычно, мы положим на резолюцию все, что от него засохшего осталось, а они наложат новые санкции. Держись, Воронеж!
good_night 23 июня 2018 | 09:15
venmud:
Послушай, тролль, у тебя от слова "Воронеж" на языке уже мозоль!
Язык то свой побереги и в .опу его воткни!
mordvinyka_zabiyka 23 июня 2018 | 09:22
good_night:
Гуднайт. ты облизал своим языком все сортиры мира))
Твой язык и до воронежа доведёт, до первого сортира
antimalin 23 июня 2018 | 09:30
Вывод российского воинского контингента из ПМР станет теоретически возможен лишь после комплексного и всеоблемлющего урегулирования молдавско- приднестровского конфликта, и при согласии ПМР.
Резолюциями Генассамблеи ООН ( по сути бесполезными бумажками) такие серьезные вопросы не решаются.
rampa 23 июня 2018 | 09:42
antimalin: а как решаются серьезные вопросы?
nds 23 июня 2018 | 09:51
antimalin: Вывод российского воинского контингента из ПМР станет теоретически возможен...
_________________
Сами формулировку придумали?
"Теоретическая" часть как раз начинается с резолюции ООН.
Она, конечно, противоречит старой теории "Россия-миротворец", потому что опыт показал реальную позицию: Россия - агрессор.
Будет упираться - значит, к теоретической части (резолюция) будут добавлены какие-то конкретные действия.
venmud 23 июня 2018 | 09:54
good_night: по воскресным ставкам, да еще четким выполнением моей методички: "Нет аргументов - сри на оппонента", согласованной с главным поваром и им материально поощряемой, вы сегодня заработаете на великолепную книгу "Гибель империи" любимого вами Егора Тимуровича. Приятного чтения.
mikhail_spb_ 23 июня 2018 | 09:07
Интересно, а когда за кремлёвскими стенами заморачивались "с независимостью, суверенитетом, территориальной целостностью" других стран?
Кстати, вывод и расформирование этой группировки росармии позволит высвободить дополнительные финансы на пенсии россиянам.
vilingrad 23 июня 2018 | 09:12
"обязательства, которые взяла Россия "
Зарекалась порося гавна не исты (украинская поговорка)
good_night 23 июня 2018 | 09:12
А что в Европе делают американские войска?!
Для какого они предназначены броска?!
mordvinyka_zabiyka 23 июня 2018 | 09:20
good_night:
Гуднайт, их бросок тебе с детства знаком
Это как в очередной раз тебе по я..м сапогом))
ymnik29 23 июня 2018 | 09:22
good_night: Ага , бросок ! Хотят захватить твой обоссанный подъезд и поднять пенсионный возраст !
lager23 23 июня 2018 | 09:24
good_night: А что в Европе делают американские войска?!
////////
Они там с согласия и по просьбам правительств стран, а не по собственной «ихтамнетовской» инициативе, разве есть такая страна Приднестровье?
nestor199 23 июня 2018 | 09:47
lager23: Страна Приднестровье есть, только вот пока еще не всеми атрибутами государства обладает.
dedctolet 23 июня 2018 | 09:39
good_night: что делали советские войска в Восточной Европе?Следы былого присутствия до сих пор видны.
tchapaev 23 июня 2018 | 09:33
Вы еще Крым и Донбасс попросите ...
А колонну БТР не хотите ?
captainobvious 23 июня 2018 | 09:45
вот сейчас нам дежурные эховские комментаторы из Твери и Самары (а на проверку из Тверии и Самарии) убедительно расскажут, как надо неукоснительно соблюдать резолюции ГА ООН )))
grazschdanin 23 июня 2018 | 09:48
А где резолюции по выводу израильской армии с Голанских высот?
Где про вывод американских войск из Ирана, Афганистана?
pravdatut 23 июня 2018 | 09:50
Глупое поведение Москвы, ведь придется уйти, но с большими потерями.
nikvol 23 июня 2018 | 09:59
А ключ от квартиры, где деньги лежат, не?