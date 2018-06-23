Парк Горького в Москве сегодня будет закрыт для обычных посетителей
Это связано с проведением праздника выпускников. В нем примут участие около 20 тыс. молодых людей из 215 московских школ. Вокруг будет установлено дополнительное ограждение, еще одна линия безопасности будет организована на выходе с территории, рассказали «Интерфаксу» в службе безопасности парка. Дети и сопровождающие их взрослые получат специальные пропуска и браслеты со штрих-кодом. Всего в Москве в праздничных гуляниях по случаю окончания школы примут участие более 50 тысяч выпускников.
Комментарии3
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lager23 23 июня 2018 | 08:39
Жизнь в путинской стране такова, что на их месте не хочется быть.... большинство из молодых людей никому не нужны.
vezdehod 23 июня 2018 | 08:51
"Гулянье" под надзором полицаев - это не гулянье, а Гундяевские рыдания.
polsan 23 июня 2018 | 09:11
vezdehod: Не думаю, что всё так печально! )) Посмотрим, если молодежь не придёт на праздник выпускников, значит правда на вашей стороне. Силком то их никто не загонит, даже Гундяев.! ))
Да и полиция, в связи с ЧМ по футболу, такая вежливая стала, что люди её не узнают. А меры безопасности они очень даже нужны. Время такое, Вы же знаете.