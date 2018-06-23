Правоохранители Челябинска прекратили уголовное дело о хулиганстве за транспарант с надписью «ФСБ — главный террорист»
Правоохранительные органы Челябинска прекратили уголовное дело о хулиганстве за транспарант с надписью «ФСБ — главный террорист». Как рассказал изданию «Медиазона» один из фигурантов, активист Дмитрий Семенов, расследование остановлено «в связи с отсутствием состава преступления». За активистами оставили право на возмещение имущественного вреда и право на реабилитацию. В начале года несколько человек провели акцию солидарности с фигурантами уголовного дела организации «Сеть». На забор здания регионального управления ФСБ неизвестные повесили баннер с надписью «ФСБ — главный террорист!», а на территорию бросили дымовую шашку. Спустя несколько дней были задержаны пятеро молодых людей. Сами задержанные потом пожаловались на пытки.
Комментарии4
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ura_123 23 июня 2018 | 08:43
Какое уж там преступление,констатация факта)))
ed10075 23 июня 2018 | 08:48
За правду у нас не сажают!
delovoy_podolsk 23 июня 2018 | 09:22
Уголовное дело возбудили? Во наглость! Даже интересно, по какой статье хватило выдумки. Хотя чему удивляться! Законопатить ФСБ-шники мастера, а вот стать настоящей защитой и отцами родными для граждан - ума не хватает. Не занимались бы всяким мелкотемьем, не гонялись бы за мальчишками, не закрывали бы Телеграммы, не крышевали бы всякую мразь, обирающую своих же граждан, слыли бы нормальными людьми... Те же самые, крышующие Подольское ОПГ в администрации Президента, фсбшники и другие персонажи, ну, что не хватает? Зарплаты маленькие?
tchapaev 23 июня 2018 | 09:41
Наверное ФСБ-шникам стыдно стало ?