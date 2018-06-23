Американские спецслужбы не получат данные о местонахождении владельца мобильного телефона без ордера на обыск...

Такое решение вынес Верховный суд США. Его поддержали 5 судей против 4-х, передает «Голос Америки». Информация о местонахождении телефона регулярно используется правоохранительными органами при проведении уголовных расследований. Верховный суд постановил, что эти действия можно расценить как «необоснованные обыски и изъятия», которые запрещены Четвертой поправкой к Конституции США.