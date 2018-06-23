Американские спецслужбы не получат данные о местонахождении владельца мобильного телефона без ордера на обыск
Такое решение вынес Верховный суд США. Его поддержали 5 судей против 4-х, передает «Голос Америки». Информация о местонахождении телефона регулярно используется правоохранительными органами при проведении уголовных расследований. Верховный суд постановил, что эти действия можно расценить как «необоснованные обыски и изъятия», которые запрещены Четвертой поправкой к Конституции США.
Комментарии10
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fig_vvam 23 июня 2018 | 08:40
Ну чтоке, это США, правовое государство.
Решение в принципе правильное, отслеживание положения человека и его перемещений это вмешательство в его личную жизнь.
patrikk_1 23 июня 2018 | 08:55
Американские спецслужбы не получат данные о местонахождении владельца мобильного телефона без ордера на обыск...
Видел я в сериале "Карточный домик", как американцы никого не прослушивают.
omichka 23 июня 2018 | 09:00
patrikk_1:
А вот в фильме "Морозко" ведьма помешала зелье в чане, и тоже всё-всё увидела.
fig_vvam 23 июня 2018 | 09:06
patrikk_1: Ага, а в Звездных вой
fig_vvam 23 июня 2018 | 09:08
patrikk_1: Ты редкий дебил оказывается.
Я думал, что ты просто дурак, а ты редкий.
Тебя беречь надо и в зоопарке показывать.
sbk 23 июня 2018 | 08:41
А, что ли, Телеграм не будут закрывать?
ura_123 23 июня 2018 | 08:49
Вот ведь пендосы отличились, ничего святого! Наверняка там бы не прокатило про "два срока подряд" )))
wrk 23 июня 2018 | 09:08
ura_123: а у них нет этой фразы.
Потому что Гайдар и криминальный Авторитет Ходорковский ее туда не вставили.
ura_123 23 июня 2018 | 09:12
wrk: Це хлопчик,а в википедии посмотреть кто составлял текст конституции тебе религия не позволяет?
Вот ведь ээээээ... второгодники)))
benny_point 23 июня 2018 | 09:22
Новость для лохов и американских судей - чтобы отслеживать клиента мобильника требуется всего лишь маленькое приложение. Опять эхомундаки всякую чушь постят.