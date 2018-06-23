Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к России вывести войска из Приднестровья...

Речь идет об Оперативной группе российских войск, а не миротворческом контингенте, пояснили в Кишиневе. Молдавские власти настаивают, что российские военнослужащие из этого контингента неоднократно участвовали в военных учениях с силовыми структурами непризнанного Приднестровья. Это нарушает соглашение, в котором Москва обязалась соблюдать строгий нейтралитет в отношении сторон конфликта. В российском постпредстве при ООН заметили, что резолюция Генеральной Ассамблеи не будет способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем.