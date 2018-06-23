Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к России вывести войска из Приднестровья
Речь идет об Оперативной группе российских войск, а не миротворческом контингенте, пояснили в Кишиневе. Молдавские власти настаивают, что российские военнослужащие из этого контингента неоднократно участвовали в военных учениях с силовыми структурами непризнанного Приднестровья. Это нарушает соглашение, в котором Москва обязалась соблюдать строгий нейтралитет в отношении сторон конфликта. В российском постпредстве при ООН заметили, что резолюция Генеральной Ассамблеи не будет способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ura_123 23 июня 2018 | 08:46
Типа как "Геть до хаты"? ))))
vezdehod 23 июня 2018 | 08:49
Пустые хлопоты - Россия не выполнит это решение.
patrikk_1 23 июня 2018 | 08:50
Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к России вывести войска из Приднестровья...
Вы чего, стибанутые что-ли? Кому мешают российские войска в Приднестровье или хотите подтолкнуть молдавских империалистов к очередной карательной экспедиции?
mordvinyka_zabiyka 23 июня 2018 | 09:02
patrikk_1:
Вывести Патрикея из каждого приличного дома))
ura_123 23 июня 2018 | 09:10
mordvinyka_zabiyka: Да этого пида... патрика в хорошем смысле этого слова даже дуст не берёт)))
ura_123 23 июня 2018 | 09:07
patrikk_1: Про рассейскую Ымперию ничего сказать не хочешь?
fig_vvam 23 июня 2018 | 09:01
ura_123: 25 лет Россия фактически полностью содержит несчастное Приднестровье.
Тратит ежегодно многие миллиарды, а люди живут плохо и бедно. Молодежь почти поголовно уезжает.
Вообще существует Приднестровье за счет российских дотаций.
Долг за газ уже почти 7 миллиардов долларов.
Газпром дуриком пытается его на Молдавию записать.
такая же судьба ждет и Даунбасс.
ura_123 23 июня 2018 | 09:05
fig_vvam: Так а тож))) Впрочем и долги лугандонии по газу пытались повесить на хохлов,а в итоге повесили на российских налогоплательщиков))
sbk 23 июня 2018 | 08:54
Теперь удары уже чуть пониже спины начались?
sofist22 23 июня 2018 | 09:12
Этот прикол давно известен: сначала "выведи войска из Приднестровья", а потом "не мечтай об Аляске".