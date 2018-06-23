Сборная Коста-Рики потеряла шансы попасть в плей-офф...

Определился еще один неудачник чемпионата мира по футболу. Шансы на то, чтобы попасть в плей-офф, потеряла сборная Коста-Рики. А вот Аргентина, благодаря победе Нигерии над Исландией, получила возможность исправить непростое положение, в котором оказалась.

На чемпионате мира до сих пор не было ни одной нулевой ничьей. А во всех трех матчах имели место голы, забитые на последних минутах. В матче Бразилии с Коста-Рикой таковых оказалось сразу два. Точные удары Филиппе Коутиньо и Неймара помогли пятикратным чемпионам мира взять верх над костарикнацами и возглавить турнирную таблицу в группе Е. Совсем чуть-чуть отстает от Бразилии Швейцария. Швейцарцы вырвали победу над сборной Сербии, также забив победный гол на 90-й минуте. Кстати, это первая волевая победа на нынешнем чемпионате мира. А вот в группе D ситуация запуталась до невозможности. Нигерия обыграла Исландию со счетом 2-0. Тут все решил бывший игрок ЦСКА Ахмед Муса, оформивший дубль. Победа Нигерии на руку Аргентине. Команда Лионеля Месси сохранила математически шансы продолжить борьбу. В последнем туре ей нужно будет победить как раз Нигерию причем, желательно, с крупным счетом.

Сегодня на чемпионате мира состоятся еще три матча. Бельгия в Москве встретиться с Тунисом, в Ростове встретятся Южная Корея и Мексика, а в Сочи действующий чемпион мира, сборная Германии, сразиться со Швецией.