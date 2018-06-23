Сборная Коста-Рики потеряла шансы попасть в плей-офф
Определился еще один неудачник чемпионата мира по футболу. Шансы на то, чтобы попасть в плей-офф, потеряла сборная Коста-Рики. А вот Аргентина, благодаря победе Нигерии над Исландией, получила возможность исправить непростое положение, в котором оказалась.
На чемпионате мира до сих пор не было ни одной нулевой ничьей. А во всех трех матчах имели место голы, забитые на последних минутах. В матче Бразилии с Коста-Рикой таковых оказалось сразу два. Точные удары Филиппе Коутиньо и Неймара помогли пятикратным чемпионам мира взять верх над костарикнацами и возглавить турнирную таблицу в группе Е. Совсем чуть-чуть отстает от Бразилии Швейцария. Швейцарцы вырвали победу над сборной Сербии, также забив победный гол на 90-й минуте. Кстати, это первая волевая победа на нынешнем чемпионате мира. А вот в группе D ситуация запуталась до невозможности. Нигерия обыграла Исландию со счетом 2-0. Тут все решил бывший игрок ЦСКА Ахмед Муса, оформивший дубль. Победа Нигерии на руку Аргентине. Команда Лионеля Месси сохранила математически шансы продолжить борьбу. В последнем туре ей нужно будет победить как раз Нигерию причем, желательно, с крупным счетом.
Сегодня на чемпионате мира состоятся еще три матча. Бельгия в Москве встретиться с Тунисом, в Ростове встретятся Южная Корея и Мексика, а в Сочи действующий чемпион мира, сборная Германии, сразиться со Швецией.
Комментарии5
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neyexo 23 июня 2018 | 08:45
//Бельгия в Москве встретиться с Тунисом, в Ростове встретятся Южная Корея и Мексика, а в Сочи действующий чемпион мира, сборная Германии, сразиться со Швецией.//
почему не "встретяТЬСя" - если везде ТЬ?
vezdehod 23 июня 2018 | 08:46
Португальцы ещё покажут себя и кому то от них мало не покажется.
patrikk_1 23 июня 2018 | 08:53
Сборная Коста-Рики потеряла шансы попасть в плей-офф...
Прощайте костариканцы, без обид, я бы хотел чтобы все футболисты и болельщики уезжали из России счастливыми победителями, но правила бюрократов ФИФА этого не позволяют.
nikruchev 23 июня 2018 | 08:56
neyexo: Да, набрал Веник двоечников.
nurim 23 июня 2018 | 08:49
Мне кажется, что по силам аргентинцам пройти нигерийцев. Африканцы не играют в "автобус", изобретенный околофутбольным медийным физруком, а южноамериканцам не придется играть в "навальный" футбол, термин придуманный Васей Уткиным, одобренный Слуцким... )))
Будет веселый футбол, обеим командам нужна только победа!