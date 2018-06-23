Орбита МКС сегодня будет скорректирована

Это планировали сделать ещё в четверг.

Коррекцию орбиты МКС перенесли из-за угрозы столкновения с космическим мусором, сообщили представители NASA агентству РИА. Манёвр проведут с целью создать баллистические условия перед запуском к МКС очередного грузового корабля Прогресс. Его старт запланирован на 10 июля с Байконура. На этом корабле могут отработать новую схему полёта к Международной космической станции. Она предполагает, что корабль облетит Землю дважды, займёт это три часа. Сейчас обычно используют шестичасовую схему, при которой корабль облетает планету четыре раза, пока она самая быстрая. Ранее на путь к МКС уходило двое суток. Новую схему полёта к МКС впервые хотели отработать на грузовом корабле Прогресс МС-07 в октябре прошлого года. Но тогда грузовик запустить не смогли. Автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск, и корабль улетел в космос по классической двухсуточной схеме. Аналогично было и со следующим кораблём Прогресс. За несколько секунда до старта в феврале автоматическая система операцию отменила.

В Роскосмосе надеются, что сегодня никаких накладок не случится.