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08:00, 23 июня 2018

В мэрии Киева поддержали идею назвать в честь Бориса Немцова сквер у посольства России

Комиссия по вопросам наименований Киевской городской администрации большинством голосов высказались за такую инициативу. Главе города рекомендовано внести представление в Киевсовет, передает «Интерфакс». Далее решение за депутатами. Ранее площадь Немцова появилась в Вашингтоне у российского посольства. Недавно сквер имени убитого политика появился в Вильнюсе у российской дипмиссии.

Комментарии

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ppvngavr 23 июня 2018 | 08:10

Об этом можно прочитать в моем сатирическом памфлете "Российский ресентимент":
http://www.proza.ru/2017/12/29/1075

shlevet 23 июня 2018 | 08:15

Если бы это ещё было решение от чистого сердца

wrk 23 июня 2018 | 08:37

shlevet: Почему нет для Украины Немцов сделал много больше хорошего чем для России.

shlevet 23 июня 2018 | 08:41

wrk: Потому, что дела идущие от сердца не делаются напоказ

fig_vvam 23 июня 2018 | 08:46

shlevet: Дурка, ты предлагаешь переименовать сквер тайно?
Ты идиот что-ли полный?
Украинцы как раз от сердца вставляют России, напоказ. И демонстративно, в жесткой форме. Пользуются тем, что Россия сейчас беспомощна и ничего не может.

shlevet 23 июня 2018 | 09:01

fig_vvam: Дурка и идиотка это твоя мать.
А теперь по-сути.
И я и ты написали одно и тоже /напоказ/ - значит ты со смой согласен - силосоголовый.
Украина действительно делает вслед за своими хозяевами, причем даже у посольства, т.е. напоказ не от чистого сердца. чтд.
Что касается вставления и беспомощности, расскажи это майданытым, которые ссат отбить Крым =)):-)

fig_vvam 23 июня 2018 | 09:04

shlevet: Дурка, а ты еще и тварь последняя оказалась.
Подлдая ты облеванная чсу3как. Только последняя тварь ампожет апереходить нка родителей.
ЯЧ думаю, что их у тебя не5 ьыло.
Тебя в выгребной

shlevet 23 июня 2018 | 09:09

fig_vvam: Аптека за углом, необразованный гастарбайтер =)):-)

mordvinyka_zabiyka 23 июня 2018 | 09:05

shlevet:
Шельвет , если дура и идиотка твоя мать
То кто согласился её ....пихать???
Видать твой папашка был пьян
или из настоящих лесных зырян))

shlevet 23 июня 2018 | 09:14

mordvinyka_zabiyka: //...То кто согласился её ....пихать??? Видать твой папашка был пьян //

Даже на этом сайте не могут не знать.
Что твою мать уже не нужно пихать.
Её даже уже не имеют бомжи,
Хотя когда-то и драли её от души =)):-)

mordvinyka_zabiyka 23 июня 2018 | 09:25

shlevet:
Шельветка, неужто вовка путин и вся их из подворотни компания
твой коллективный отец без названия??))

shlevet 23 июня 2018 | 09:31

mordvinyka_zabiyka:
Зяблик, твой отец никак и звать его никто,
Впрочем, такое же вонючее и бездарное как и ты говно =)):-)

good_night 23 июня 2018 | 09:03

shlevet:
Я помню как этот Борох был очень рад
Когда начали бомбить Белград.

mordvinyka_zabiyka 23 июня 2018 | 09:11

good_night:
А помнишь как дедушка твой номер отколол
Царевича Алексия штыком заколол??

good_night 23 июня 2018 | 08:26

А почему не Олеся Бузины?!

mordvinyka_zabiyka 23 июня 2018 | 08:37

good_night:
Потому что каждому по делам его,
так устроен этот Мир
Твоим именем Гуд Найт назовут сортир

nitinol 23 июня 2018 | 08:39

good_night 08:26:
///А почему не Олеся Бузины?!///

А по кочану, твоему...

good_night 23 июня 2018 | 08:59

nitinol:
Видно сразу что на твоём кочане, рагуля, до сих пор нахлобучена кастрюля!
Ты свой кочан то побереги и шапочку надень из фольги!

ura_123 23 июня 2018 | 08:52

good_night: А может ещё и шариё?
В огороде бузина,в огороде,а в Киеве дядьки без тебя разберуться))))

gregory76 23 июня 2018 | 08:30

Радоваться нужно, когда в честь россйских людей скверам, улицам, площадям дают в других странах названия.

sg90 23 июня 2018 | 08:48

Любят в Куеве именами всяких пидорасов объекты называть. То палач степка бандера, то иудушка борька. А вот город Переяслав-Хмельницкий хотят переименовать. Богдан тоже был коммунист? )))
Дебилы, блять.. Не было мозгов и не будет

ura_123 23 июня 2018 | 08:54

sg90: Следует ожидать палисадник в Киеве названным в честь всякого тебя?
Палисадничек с кустиками бузины)))

mordvinyka_zabiyka 23 июня 2018 | 08:55

sg90: а ты на улице Павлика Морозова жил
и папку своего в кгб заложил??))

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