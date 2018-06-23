В мэрии Киева поддержали идею назвать в честь Бориса Немцова сквер у посольства России

Комиссия по вопросам наименований Киевской городской администрации большинством голосов высказались за такую инициативу. Главе города рекомендовано внести представление в Киевсовет, передает «Интерфакс». Далее решение за депутатами. Ранее площадь Немцова появилась в Вашингтоне у российского посольства. Недавно сквер имени убитого политика появился в Вильнюсе у российской дипмиссии.