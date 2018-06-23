В мэрии Киева поддержали идею назвать в честь Бориса Немцова сквер у посольства России
Комиссия по вопросам наименований Киевской городской администрации большинством голосов высказались за такую инициативу. Главе города рекомендовано внести представление в Киевсовет, передает «Интерфакс». Далее решение за депутатами. Ранее площадь Немцова появилась в Вашингтоне у российского посольства. Недавно сквер имени убитого политика появился в Вильнюсе у российской дипмиссии.
Комментарии23
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ppvngavr 23 июня 2018 | 08:10
Об этом можно прочитать в моем сатирическом памфлете "Российский ресентимент":
http://www.proza.ru/2017/12/29/1075
shlevet 23 июня 2018 | 08:15
Если бы это ещё было решение от чистого сердца
wrk 23 июня 2018 | 08:37
shlevet: Почему нет для Украины Немцов сделал много больше хорошего чем для России.
shlevet 23 июня 2018 | 08:41
wrk: Потому, что дела идущие от сердца не делаются напоказ
fig_vvam 23 июня 2018 | 08:46
shlevet: Дурка, ты предлагаешь переименовать сквер тайно?
Ты идиот что-ли полный?
Украинцы как раз от сердца вставляют России, напоказ. И демонстративно, в жесткой форме. Пользуются тем, что Россия сейчас беспомощна и ничего не может.
shlevet 23 июня 2018 | 09:01
fig_vvam: Дурка и идиотка это твоя мать.
А теперь по-сути.
И я и ты написали одно и тоже /напоказ/ - значит ты со смой согласен - силосоголовый.
Украина действительно делает вслед за своими хозяевами, причем даже у посольства, т.е. напоказ не от чистого сердца. чтд.
Что касается вставления и беспомощности, расскажи это майданытым, которые ссат отбить Крым =)):-)
fig_vvam 23 июня 2018 | 09:04
shlevet: Дурка, а ты еще и тварь последняя оказалась.
Подлдая ты облеванная чсу3как. Только последняя тварь ампожет апереходить нка родителей.
ЯЧ думаю, что их у тебя не5 ьыло.
Тебя в выгребной
shlevet 23 июня 2018 | 09:09
fig_vvam: Аптека за углом, необразованный гастарбайтер =)):-)
mordvinyka_zabiyka 23 июня 2018 | 09:05
shlevet:
Шельвет , если дура и идиотка твоя мать
То кто согласился её ....пихать???
Видать твой папашка был пьян
или из настоящих лесных зырян))
shlevet 23 июня 2018 | 09:14
mordvinyka_zabiyka: //...То кто согласился её ....пихать??? Видать твой папашка был пьян //
Даже на этом сайте не могут не знать.
Что твою мать уже не нужно пихать.
Её даже уже не имеют бомжи,
Хотя когда-то и драли её от души =)):-)
mordvinyka_zabiyka 23 июня 2018 | 09:25
shlevet:
Шельветка, неужто вовка путин и вся их из подворотни компания
твой коллективный отец без названия??))
shlevet 23 июня 2018 | 09:31
mordvinyka_zabiyka:
Зяблик, твой отец никак и звать его никто,
Впрочем, такое же вонючее и бездарное как и ты говно =)):-)
good_night 23 июня 2018 | 09:03
shlevet:
Я помню как этот Борох был очень рад
Когда начали бомбить Белград.
mordvinyka_zabiyka 23 июня 2018 | 09:11
good_night:
А помнишь как дедушка твой номер отколол
Царевича Алексия штыком заколол??
good_night 23 июня 2018 | 08:26
А почему не Олеся Бузины?!
mordvinyka_zabiyka 23 июня 2018 | 08:37
good_night:
Потому что каждому по делам его,
так устроен этот Мир
Твоим именем Гуд Найт назовут сортир
nitinol 23 июня 2018 | 08:39
good_night 08:26:
///А почему не Олеся Бузины?!///
А по кочану, твоему...
good_night 23 июня 2018 | 08:59
nitinol:
Видно сразу что на твоём кочане, рагуля, до сих пор нахлобучена кастрюля!
Ты свой кочан то побереги и шапочку надень из фольги!
ura_123 23 июня 2018 | 08:52
good_night: А может ещё и шариё?
В огороде бузина,в огороде,а в Киеве дядьки без тебя разберуться))))
gregory76 23 июня 2018 | 08:30
Радоваться нужно, когда в честь россйских людей скверам, улицам, площадям дают в других странах названия.
sg90 23 июня 2018 | 08:48
Любят в Куеве именами всяких пидорасов объекты называть. То палач степка бандера, то иудушка борька. А вот город Переяслав-Хмельницкий хотят переименовать. Богдан тоже был коммунист? )))
Дебилы, блять.. Не было мозгов и не будет
ura_123 23 июня 2018 | 08:54
sg90: Следует ожидать палисадник в Киеве названным в честь всякого тебя?
Палисадничек с кустиками бузины)))
mordvinyka_zabiyka 23 июня 2018 | 08:55
sg90: а ты на улице Павлика Морозова жил
и папку своего в кгб заложил??))