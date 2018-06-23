Гражданского активиста Андрея Киселева задержали в приемной уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой

Молодой человек проводил одиночный пикет в защиту фигурантов дела организации «Новое величие», которых обвиняют в экстремизме.

В тот момент , когда Киселев и несколько журналистов писали заявления на имя Москальковой, в приемную пришел полицейский

Вместе с Андреем Киселевым в ОВД отвезли журналистов, которых попросили объяснить ситуацию с несогласованным пикетом. Они, в свою очередь, отказались давать показания, после чего сотрудников СМИ отпустили. В отношении Киселева составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, после чего отпустили из отдела.