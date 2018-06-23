Гражданского активиста Андрея Киселева задержали в приемной уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой
Молодой человек проводил одиночный пикет в защиту фигурантов дела организации «Новое величие», которых обвиняют в экстремизме.
В тот момент , когда Киселев и несколько журналистов писали заявления на имя Москальковой, в приемную пришел полицейский
Вместе с Андреем Киселевым в ОВД отвезли журналистов, которых попросили объяснить ситуацию с несогласованным пикетом. Они, в свою очередь, отказались давать показания, после чего сотрудников СМИ отпустили. В отношении Киселева составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, после чего отпустили из отдела.
Комментарии4
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gorga2 23 июня 2018 | 08:15
Москалькова его лично шокером прижигала? yчитывая её карьерy это было бы не yдивительно, она же ментяра.
ed10075 23 июня 2018 | 08:15
Ментовскае навыки возобладали над должностью омбудсмена. Сдала обратившегося за помощью в участок. Хорошо ещё, что не пристрелила.
ura_123 23 июня 2018 | 08:35
Приемная оперуполномоченного по ...
А он что думал,чаем с сушками угощать будут, особенно после того как она заявила что "Сенцов даже поправился на три килограмма"(с)
j_partizan 23 июня 2018 | 08:42
Страну ждёт печальное будущее.