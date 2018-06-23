Участники венского соглашения (ОПЕК+) на общей министерской встрече должны утвердить увеличение добычи нефти

Участники венского соглашения (ОПЕК+) на общей министерской встрече в австрийской столице должны утвердить увеличение добычи нефти. Накануне страны ОПЕК поддержали это решение.

Организация стран экспортеров нефти и ряд не входящих в нее государств, включая Россию, в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Сделка стартовала с начала прошлого года и дважды продлевалась. Однако благодаря сильному снижению добычи в ряде стран, в том числе Венесуэле, общий уровень исполнения договоренностей давно оказался перевыполнен. В мае этот показатель составил 152%. При этом возникли опасения по поводу возможного дефицита топлива. На этом фоне министры стран ОПЕК+ заговорили о необходимости смягчения квот и постепенного восстановления добычи уже со второго полугодия.

Накануне на заседании в Вене члены картеля одобрили увеличение добычи до 1 миллиона баррелей в сутки, как и рекомендовал ранее мониторинговый комитет. Однако, фактический рост будет меньше. По сути, 12 стран будут стремиться придерживаться 100% исполнения квот, понимая, что некоторые страны пока не смогут восстановить упавшую добычу.

Накануне также стало известно, что Москва и Эр-Рияд рассматривают возможность создания альтернативы ОПЕК, т.е. отдельной, постоянно работающей организации для всех 24 стран, участвующих с сделке по ограничению добычи нефти.