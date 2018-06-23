Петербургский туроператор «Матрешка-Тур» прекращает деятельность

Его клиенты еще в конце прошлого года столкнулись с проблемами. Более 200 российских туристов не могли вылететь с китайского острова Хайнань. Китайские авиационные власти не подтвердили время отправления рейсов для перевозчика, который должен был доставить людей домой. Тогда проблему удалось решить. Фирма начала выплачивать деньги туристам, которым отменили программы поездок в Китай. Теперь, как говорится на ее сайте, «Матрешка-Тур» не может оперативно вернуться в реестр туроператоров из-за отзыва лицензии у страховой компании, которая предоставляла финансовые гарантии.