Дмитрий Гудков, как ожидается, будет избран сегодня председателем новой Партии перемен
На съезде этой политической структуры также будет принято решение об изменении названия с «Гражданской инициативы» на новое. А также утвердят эмблему и флаг. Председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев и Ксения Собчак, по сведениям РБК, войдут в политисовет. При этом телеведущая и бывший кандидат на пост президента не будет сопредседателем этой политической силы. Гудков как представитель Партии перемен, планирует участвовать в выборах мэра Москвы.
Комментарии3
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lvl100500 23 июня 2018 | 07:42
Дима Гудков без сомнения эффективнейший управленец с колоссальным опытом работы. ему Москву в руки, уж это чучело нарулит.
shlevet 23 июня 2018 | 07:47
Собчак будет Мэри Поппинс в этом ветре перемен?
liquidsky__ 23 июня 2018 | 07:48
Только будет не избран, а назначен.