Президент США Дональд Трамп продлил на год односторонние американские санкции против КНДР
Их ввел еще его предшественник, Барак Обама, с 2010 по 2017 годы. Среди прочего речь идет о заморозке ряда северокорейских активов. Срок действия санкций истекал в июле. По мнению Трампа, риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, «действия и политика» Пхеньяна, в том числе нацеленные против американских Вооруженных сил, по-прежнему представляют собой «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США». Решение продлить санкции принято спустя полторы недели после встречи американского и северокорейского лидеров в Сингапуре.
Комментарии2
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detul 23 июня 2018 | 07:53
Ну вот и первые результаты саммита. Ритуальные пляски про победные договоры закончились, началась проза жизни. Ждем пусков С. корейских баллистических ракет и американских учений в Ю. Корее.
sasha2011 23 июня 2018 | 07:57
Продлил, и правильно сделал. Трамп - конкретный мужик.
Вот когда Ким перейдёт от слов к делу, тогда и удавку можно будет ослабить, а потом и снять.
Кстати о путине. Это как в том анекдоте о мужчине, пытающимся спасти деньги при реформе, и невесте, боящейся первой брачной ночи - "А Вы, уважаемый, слушайте. К Вам это тоже относится".