Президент США Дональд Трамп продлил на год односторонние американские санкции против КНДР

Их ввел еще его предшественник, Барак Обама, с 2010 по 2017 годы. Среди прочего речь идет о заморозке ряда северокорейских активов. Срок действия санкций истекал в июле. По мнению Трампа, риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, «действия и политика» Пхеньяна, в том числе нацеленные против американских Вооруженных сил, по-прежнему представляют собой «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США». Решение продлить санкции принято спустя полторы недели после встречи американского и северокорейского лидеров в Сингапуре.