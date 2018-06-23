Арестованные по «кокаиновому делу» в Аргентине Иван Близнюк и Александр Чикало имеют российские загранпаспорта
Но срок действия документов истек в прошлом году, говорится в официальном ответе МИД России на запрос РБК. Издание напоминает, что получить российский загранпаспорт могут только граждане России. Ранее адвокат обоих фигурантов рассказала газете, что оба арестованных чувствуют себя «брошенными» Россией и просят Москву о помощи. В то же время во внешнеполитическом ведомстве говорят, что Близнюк и Чикало за помощью к представителям посольства России в Аргентине не обращались. Всего по этому делу арестованы шесть человек.
Комментарии5
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yralez 23 июня 2018 | 07:38
Знакомая песня
sbk 23 июня 2018 | 07:46
Брошены, разумеется.
Никто не хочет теперь им помочь, а дело-то общее.
lapin100 23 июня 2018 | 07:58
Это примерно как ментов за совершенные преступления увольняют задним числом, " А они уже у нас не работают. Он уволился год назад".
zztop1960 23 июня 2018 | 08:04
lapin100: Как с российскими военными на Донбассе
vilingrad 23 июня 2018 | 08:13
Свободу российским наркодилерам!