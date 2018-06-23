Рамзан Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чечни лидеру сборной Египта по футболу Мохамеду Салаху
Как написал чеченский глава в своем телеграм-канале, он вручил нападающему египетской команды и клуба «Ливерпуль» копию указа и нагрудный значок. По его словам, тысячи детей, юношей и «лиц старшего возраста» получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, а также пообщаться с ним. Египетская сборная выбрала Чеченскую республику в качестве своей базы на время чемпионата мира по футболу. Команда между тем проиграла первые два матча в группе и лишилась возможности выйти в плей-офф.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
yralez 23 июня 2018 | 07:18
Хочет казнит, хочет милует....кто ему указ.
fig_vvam 23 июня 2018 | 07:30
yralez: Какой-то значок подарит. Термалама давай, медаль давай, чтобы во всю грудь. Позолоченную. Орден ишака называется.
Одначе приехали.
-- Какой такой страна? -- спрашивал прынц.
-- Балшой ты ишак вырос, а такой дурацкой вещь спрашиваешь. Не страна, а Рассея, говорю.
-- Учи мине разум, Хабибулла! пажалста учи!
Езжали один город -- один помпадур стричал.
-- Какой такой человек? -- говорил прынц.
-- Помпадур, -- говорит.
-- Бери орден ишак и термалама на халат!
Ишак брал, термалама брал, плечом целовал, ружьем стрелил... бида!
Салтыков-Щедрин
gregor 23 июня 2018 | 07:26
Рамзан Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чечни лидеру сборной Египта по футболу Мохамеду Салаху
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель суверенной республики имеет право присваивать звание почетного гражданина Чечни ,кому бы то ни было .
yralez 23 июня 2018 | 07:28
gregor: и отменить грабеж в виде пенсионной реформы.
Много их таких ?