"В Ростове районный отдел по борьбе с наркотиками уволили после обнаружения наркотиков в кабинете начальника"

В отношении подозреваемых собираются возбудить уголовное дело по нескольким статьям.

В кабинете руководителя полицейского подразделения нашли 10 килограммов наркотиков, уже расфасованных по дозам. Инцидент произошел в Ленинском районе Ростова-на-Дону, пишет местное издание 1Rnd.ru. По его данным, все сотрудники отдела по борьбе с наркотиками были уволены. Начальник отдела полиции №4 Евгений Якименко получил строгий выговор, но сохранил должность из-за близости пенсии.

По словам собеседника издания, полицейские сотрудничали с наркодилером, который платил им «процент с продаж». После того, как сотрудники отдела потребовали увеличить выплаты, дилер донес на них оперативникам Управления собственной безопасности. Тем не менее, полицейские знали об их приходе, поэтому собрали все наркотики и оставили их в кабинете руководителя. Издание пишет, что там была обнаружена «целая палитра» запрещенных веществ, за исключением кокаина.

Официально информация издания об обнаружении наркотиков и увольнении полицейских не подтверждена.