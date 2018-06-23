В Ростове районный отдел по борьбе с наркотиками уволили после обнаружения наркотиков в кабинете начальника
В отношении подозреваемых собираются возбудить уголовное дело по нескольким статьям.
В кабинете руководителя полицейского подразделения нашли 10 килограммов наркотиков, уже расфасованных по дозам. Инцидент произошел в Ленинском районе Ростова-на-Дону, пишет местное издание 1Rnd.ru. По его данным, все сотрудники отдела по борьбе с наркотиками были уволены. Начальник отдела полиции №4 Евгений Якименко получил строгий выговор, но сохранил должность из-за близости пенсии.
По словам собеседника издания, полицейские сотрудничали с наркодилером, который платил им «процент с продаж». После того, как сотрудники отдела потребовали увеличить выплаты, дилер донес на них оперативникам Управления собственной безопасности. Тем не менее, полицейские знали об их приходе, поэтому собрали все наркотики и оставили их в кабинете руководителя. Издание пишет, что там была обнаружена «целая палитра» запрещенных веществ, за исключением кокаина.
Официально информация издания об обнаружении наркотиков и увольнении полицейских не подтверждена.
Комментарии6
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yralez 23 июня 2018 | 07:21
Знают ведь, что кокс это МИД с ФСБ. понятий не нарушили.
Оправдают.
gregor 23 июня 2018 | 07:34
В Ростове районный отдел по борьбе с наркотиками уволили после обнаружения наркотиков в кабинете начальника
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Странное решение ....уволили .
Как будто в других городах , в отделах по борьбе с наркотиками , по другому .
Как тогда подбрасывать неугодным людям наркоту ?
Оюб Тутиев вот не даст соврать и полицейские власти не дадут соврать .
За что увольнять ,если в стране такие порядки ?
Разве не власти их устанавливают ,порядки эти ?
Создавать такие порядки и за это же увольнять ..... не хорошо ,не по понятиям .
piter_ug 23 июня 2018 | 07:35
//В Ростове районный отдел по борьбе с наркотиками уволили...//
А почему только в Ростове???
anemon 23 июня 2018 | 07:36
Как там Виктор Иванов поживает, главный путинский борец с наркотиками, по совместительству - наркобарон, начинал еще в совке, вместе с тем, кого называть нельзя. Ну, и чего мы еще хотим, от их государства!?.
putin_itogy 23 июня 2018 | 07:36
А почему не уволили МИД, вместе с немытой,
после обнаружения в их почте пол-тонны кокаина..?
Что положено Юпитеру - не положено Быку..
Ага..?
perestarok 23 июня 2018 | 08:02
"В Ростове районный отдел по борьбе с наркотиками уволили после обнаружения наркотиков в кабинете начальника"
Всё по Жванецкому: "Что охраняешь, то и имеешь. Охраняешь аптеку, имеешь вату".