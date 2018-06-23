Поэт, прозаик и драматург Наум Коржавин скончался на 93-м году жизни
Это произошло в его доме в США, где он прожил последние 4 десятка лет.
Коржавин – лауреат премии «Большая книга» в номинации «За честь и достоинство», а также национальной премии «Поэт». Прощание с ним пройдет в Штатах 30 июня, похоронят поэта, по его завещанию, в России.
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