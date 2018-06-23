Роман Абрамович намерен продать 4% своей доли в Первом канале
Миллиардер пойдет на это после получения израильского гражданства для того, чтобы структура собственности соответствовала российскому закону о СМИ, пишет РБК. Иностранным гражданам разрешается иметь в собственности не более 20% российских СМИ. Абрамовичу сейчас принадлежит 24% акций Первого канала. Полностью продавать свой пакет бизнесмен не намерен, сказали изданию сразу несколько источников на телевизионном рынке.
Комментарии14
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neburzhui2 23 июня 2018 | 06:37
На историческую родину вывозит уворованное.
chapter_2 23 июня 2018 | 06:42
Нет, Р.Абромович не таков. Он из номенклатуры Кремля. У Р.Абрамовича - "горячее сердце, холодная голова и чистые руки".
neburzhui2 23 июня 2018 | 06:46
chapter_2:
Захожу я в "Бакалею" -
Новый русский там с евреем.
А где же весь рабочий люд?
Им, бля, зарплату не дают...
fig_vvam 23 июня 2018 | 07:08
neburzhui2: А за чято двавать зарплату алкоголикам наслкедствыенным?
Чтобы зарплатцу полу3чать ее надо заработатть, ждва?
Она ведь так и назыфвается - заработванная.
А ты бы хотел чятобфы как в совке кее давали ни за что?
Вексь дкень под забором проворялся описался и обосрался и мокрый, но довольный с зарплатой пришел домой
neburzhui2 23 июня 2018 | 07:26
fig_vvam:
Если только он еврей,
То не дворник, не лакей,
Он повсюду рулевой,
Жид пархатый с головой.
Евреи, евреи, ну и умные ж евреи...
fig_vvam 23 июня 2018 | 07:37
neburzhui2: Да, этого не отнимешь, умные они.
За это их и ненавидят безмозглые подонки, такие как ты.
Представь, на Земле евреев 0,2%, а нобелевских лауреатов 20%.
А в России и того хлеще- 50%.
Ты понял, что в России самые умные евреи?
neburzhui2 23 июня 2018 | 07:45
fig_vvam:
Пархатые вы, вот и весь сказ.
igorrrpadlowitchs 23 июня 2018 | 07:00
chapter_2: вот и очищает руки от токсичного дерьма!
neburzhui2 23 июня 2018 | 07:02
igorrrpadlowitchs:
На этом токсичном дерьме весь ваш Израиль стоИт .
fig_vvam 23 июня 2018 | 07:14
neburzhui2: мальчик, неплохо бы тебе знать, что производительность труда в Израиле в 5 раз выше, чем в России и Израиль производит то, что Россия уже никогда не сможет производить.
Например ты вот используешь комп, процессор которого сконструирован в Израиле и там же произведен.
А Абрамовыич просто очепнь законопослушен.
В законе сказано, что иностранец не сможет владеть более чем 120% акций любого СМИ, он и продает 4% твоего любимого россий
neburzhui2 23 июня 2018 | 07:32
fig_vvam: О том, кто изобрел микропроцессор, знает каждый сотрудник компании Intel. В 1969 году в этой, тогда еще не известную, фирму пришли работать японские разработчики, которые раньше занимались проектированием калькуляторов. Инженеры использовали двенадцать интегральных схем, чтобы создать обычный настольный вычислитель. Главную роль в данном проекте играл Масатоши Шима. В то время Тед Хофсор управлял одним из отделов Intel. Он, как будущий создатель микропроцессора, понял вместо калькулятора с возможностью программирования лучше сделать компьютер, который будет программировать работу калькулятора.
Американские евреи чуть позже подсуетились и выкупили у узкоглазых патент :-))
igorrrpadlowitchs 23 июня 2018 | 06:57
neburzhui2: сбросить баласт - улетаем!
shlevet 23 июня 2018 | 07:01
Если светлолицые неполживые поднатужатся и вольют Лехи Навальному на ФБК нормально средств, то он сможет купить эти 4% и выступать на 1 канале, а там и до президентства недалеко.
Ну же, оппозиция, поднатужтесь, всё в ваших руках
anemon 23 июня 2018 | 07:07
А он не "иностранный агент", не?