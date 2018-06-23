Калининградский суд отменил решение об условно-досрочном освобождении экс-замначальника ФСИН Николая Криволапова
Его обжаловала прокуратура. Генерал-майор внутренней службы Криволапов был приговорен прошлым летом к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным в мошенничестве и незаконном хранении оружия. Криволапов проходил по тому же делу о закупке электронных браслетов, что и экс-глава ФСИН Александр Реймер. Бывший замдиректора службы пошел на сделку со следствием и дал показания против своего начальника.
Комментарии1
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neburzhui2 23 июня 2018 | 06:54
Пусть чалиться как все - жулик.