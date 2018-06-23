Российский дипломат навестил Константина Ярошенко после его перевода в другую американскую тюрьму
По словам самого заключенного, условия на новом месте несколько хуже, чем в тюрьме, где он находился до этого, сказал сотрудник генконсульства агентству ТАСС, Тем не менее, добавил представитель дипмиссии, эти условия, вероятно, лучше, чем в тюрьме, куда Ярошенко хотели перевести первоначально. Российский гражданин был приговорен американским судом в 2011 году к 20 годам лишения свободы по обвинению в причастности к контрабанде наркотиков. Ярошенко вины не признает.
Комментарии8
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shlevet 23 июня 2018 | 06:58
Хде Романова с "Русью сидящей"?
Хде те, кто топят за Сенцова, Серебренникова, Навального...?
faucon2006 23 июня 2018 | 07:14
shlevet: может ему еще чемодан кокаина подвезти и поторговать, как недавно в посольстве России в Буэнос-Айресе?
blahovdav 23 июня 2018 | 07:23
shlevet: Хде Романова с "Русью сидящей"?
Хде те, кто топят за Сенцова, Серебренникова, Навального...?/// Cвинопуту известно, что серийный маньяк чикатило в душе был преданным единороссом?? ( наверное) Может за него похлопочете, так как он хороший , убив меньше, чем гейропеец брейвик???
shlevet 23 июня 2018 | 07:28
blahovdav: //...Cвинопуту....//
Майданутый попрыгунчик, пока ты зарабатываешь себе на жизнь на российском сайте, США предрекают Украине крах от сотрудничества вышей власти Украины с неофашистами.
Так что, прыгай выше =)):-)
fig_vvam 23 июня 2018 | 07:01
Ярошенко вины не признает.
------------------ естественно, редкий преступник скажет, что сидит заслуженно.
Сам для себя он никогда не виноват.
Но Ярошенко пойман с политчным на сговоре и подготовке к доставке крупной партии наркотиков в США.
lavrentiy79 23 июня 2018 | 07:36
fig_vvam: ===Но Ярошенко пойман с политчным на сговоре и подготовке ===
Ну, а как же Сенцов? Сенцов "пойман с поличным на сговоре и подготовке" теракта и изобличён подельниками. Почему Сенцов - "режиссёр", а Ярошенко - "редкий преступник"?
fig_vvam 23 июня 2018 | 07:44
lavrentiy79: Потомсу что преступление Ярошенко установлено и доказано в суде.
А преступление Сенцова нигде и никем не долказано.
дело в том, что судов в России вообще нет.
Есть только конторы государственные, которые имитируют суд, но судами не являются.
Ибо лишены главных атрибутов суда: независимости и следованию закону.
К тому же даже на заседании этой конторы подельники Сенцова отказались от своих показаний и заявили, что оклеветали его под пытками.
деби обосравшийся, ты понял разницу?
lavrentiy79 23 июня 2018 | 08:15
fig_vvam: Американский суд - самый судебный суд в мире!!! Ура!
"Двойные стандарты" Вам, любезный, жить помогают? США Вам "на жизнь" подкидывают? Понимаю... В России Вам - не катит, так хоть за "светочей демократии" зацепиться...