Российский дипломат навестил Константина Ярошенко после его перевода в другую американскую тюрьму

По словам самого заключенного, условия на новом месте несколько хуже, чем в тюрьме, где он находился до этого, сказал сотрудник генконсульства агентству ТАСС, Тем не менее, добавил представитель дипмиссии, эти условия, вероятно, лучше, чем в тюрьме, куда Ярошенко хотели перевести первоначально. Российский гражданин был приговорен американским судом в 2011 году к 20 годам лишения свободы по обвинению в причастности к контрабанде наркотиков. Ярошенко вины не признает.