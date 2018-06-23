США приостановили две программы совместных с Южной Кореей военных учений

Они были запланированы на ближайшие три месяца. Как пояснили в Пентагоне, решение принято для поддержки договоренностей, которые были достигнуты на встрече президента США и лидера КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Дальнейшие решения, по словам представителя военного ведомства, будут зависеть от того, насколько добросовестно Северная Корея будет вести переговоры. Госсекретарь США Майк Помпео планирует встретиться с представителями КНДР, но дата пока не назначена.