Прощание с поэтом Наумом Коржавиным пройдет в США 30 июня
Его похороны состоятся в Москве, сказала агентству ТАСС дочь литератора. Коржавин скончался накануне на 93-м году жизни в результате острой сердечной недостаточности. Он умер в своем доме в университетском городе Чапел-Хилл штат Северная Каролина. Многие стихи Наума Коржавина в советское время распространялись в самиздате. Он выступал в защиту арестованных диссидентов. Более 40 лет назад покинул СССР и уехал в Штаты.
Комментарии3
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benny_point 23 июня 2018 | 06:53
Стоило бы этого пидара везти в Россию! Я точно нассу и насру на его могильный холмик, чтобы эта мразь нажралась говна на том свете!
anemon 23 июня 2018 | 07:05
benny_point: Ау, модерация! За одну эту жопу клиент должен с сайта лететь, перд...ть и радоваться (не говоря о придурочных постах). А она тут рейтинг наращивает.
gwon 23 июня 2018 | 07:25
Значит, пожил там. А хоронить сюда? Странно как-то. А почему бы, к примеру, не в Землю Обетованную?