Жара в Москве и области сохранится до понедельника. Установившаяся в регионе температура воздуха выше климатической нормы, — пояснил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков:

«Мы ожидаем облачную погоду, +28.. +30 градусов, кратковременные дожди, грозы пройдут только вечером, в ночь. Получается, что это выше климатической нормы примерно на 7-8 градусов, то есть это, по сути говоря, аномалия. И только к вечеру воскресенья пройдет атмосферный фронт, который вызовет похолодание. Поэтому на субботу и воскресенье мы ожидаем температуру, близкую к +30 градусам, и только в понедельник она понизится до значений примерно в +18.. +20 градусов».