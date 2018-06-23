Рейтинги президента, премьер-министра и правительства опустились на фоне недавних непопулярных решений власти

Об этом рассказали представители ВЦИОМ. Изменить ситуацию может личное вмешательство Владимира Путина в вопрос повышения пенсионного возраста, — сказал «Эху Москвы» политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По мнению Макаркина, также на рейтинг Путина могут повлиять итоги вероятной встречи главы России с президентом США.