Рейтинги президента, премьер-министра и правительства опустились на фоне недавних непопулярных решений власти
Об этом рассказали представители ВЦИОМ. Изменить ситуацию может личное вмешательство Владимира Путина в вопрос повышения пенсионного возраста, — сказал «Эху Москвы» политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
По мнению Макаркина, также на рейтинг Путина могут повлиять итоги вероятной встречи главы России с президентом США.
Комментарии4
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opiatnovyi63 23 июня 2018 | 06:18
Чем выше рейтинг у воровской власти , тем хуже и хуже живут граждане РФ..
ura_123 23 июня 2018 | 06:20
Искры мыслей начали пробиваться через вонючую вату?
j_partizan 23 июня 2018 | 06:23
В нынешней ситуации их рейтинги не имеют значения, ибо ни на что не влияют.
ura_123 23 июня 2018 | 06:32
Холодильник кинулся в атаку на телевизор )))