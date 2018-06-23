Глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин выдвинут кандидатом в мэры Москвы от партии
Решение принято накануне поздно вечером на конференции регионального отделения. В результате тайного голосования Митрохин получил 31 голос, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова — 16, рассказали «Эху Москвы» в организации. Русакову поддерживало федеральное руководство «Яблока». Сам Митрохин после оглашения результатов поблагодарил как своих сторонников, так и соперников.
В бюро партии уже говорят, что в понедельник рассмотрят вопрос о правомочности конференции.
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