Глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин выдвинут кандидатом в мэры Москвы от партии

Решение принято накануне поздно вечером на конференции регионального отделения. В результате тайного голосования Митрохин получил 31 голос, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова — 16, рассказали «Эху Москвы» в организации. Русакову поддерживало федеральное руководство «Яблока». Сам Митрохин после оглашения результатов поблагодарил как своих сторонников, так и соперников.

В бюро партии уже говорят, что в понедельник рассмотрят вопрос о правомочности конференции.