Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к России вывести войска из Приднестровья
Речь идет об Оперативной группе российских войск, а не миротворческом контингенте, пояснили в Кишиневе. Молдавские власти настаивают, что российские военнослужащие из этого контингента неоднократно участвовали в военных учениях с силовыми структурами непризнанного Приднестровья. Это нарушает соглашение, в котором Москва обязалась соблюдать строгий нейтралитет в отношении сторон конфликта. В российском постпредстве при ООН заметили, что резолюция Генеральной Ассамблеи не будет способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем.
Комментарии5
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banyi1 23 июня 2018 | 06:11
Тяжелая работа у дипломатов всё таки. Нельзя вот просто , по народному, заявить - идите НХ. Приходиться эту простую фразу скрашивать, хотя даже у Лаврова раз не дипломатично вырвалось )))
astet 23 июня 2018 | 06:15
banyi1: "Какой кошелёк?"- засмеялся Кирпич.
"Нас там нет!" - ответил Путин.-
А за отпускников и тамошних шахтёров я не в ответе!!!"
chapter_2 23 июня 2018 | 06:38
astet: Демократические Молдавия и Украина - кость в горле московских империалистов.
anemon 23 июня 2018 | 06:20
banyi1: У тебя, лахтинскогог, не легче. Постоянно надо очевидное изображать диаметрально противоположным, и стараться делать это убедительно. Но все аргументы давно известны: ихтамнет, авыдокажити, лень печатать, а то бы столбец настрочила.
ostapbey 23 июня 2018 | 06:39
Может и поджигателей ваты суду предадут??
А то из Одессы рвались к Херсону..а попали к сигуранце..
Под крыло куриного клюва.
Даже..